Τουλάχιστον 14 νεκροί και έξι τραυματίες είναι ο νεότερος απολογισμός από την κατάρρευση πολυκατοικίας στην επαρχία Ασιούτ, στο νότιο τμήμα της Αιγύπτου, που δόθηκε στη δημοσιότητα χθες Τρίτη.

Το τριώροφο κτίριο κατέρρευσε τη Δευτέρα, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, και σωστικά συνεργεία αναζητούσαν εγκλωβισμένους στα ερείπια για περισσότερες από 24 ώρες.

Ο κυβερνήτης της επαρχίας Εσάμ Σαάντ επισκέφθηκε τον τόπο της τραγωδίας και ζήτησε από τους αρμόδιους φορείς να συντονίσουν τις προσπάθειές τους ώστε να καταβληθούν όσο το δυνατόν συντομότερα οι προβλεπόμενες αποζημιώσεις και να στηριχθούν οι τραυματίες και οι οικογένειες που έμειναν άστεγες.

Διαβεβαίωσε ότι θα συγκροτηθεί ειδική επιτροπή που θα ρίξει φως στα αίτια της κατάρρευσης. «Τα γειτονικά σπίτια επιθεωρήθηκαν ώστε να πιστοποιηθεί η ασφάλειά τους», αναφέρει σχετική ανακοίνωση από το γραφείο του, στην οποία επισημαίνεται πως εκκενώθηκαν για προληπτικούς λόγους ορισμένα οικήματα που διαπιστώθηκε ότι είχαν υποστεί σημαντικές φθορές από την κατάρρευση του τριώροφου κτιρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

