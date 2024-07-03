Δυτική Όχθη: Τέσσερις Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν από ισραηλινό πλήγμα

Τέσσερις Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν χθες Τρίτη από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στον προσφυγικό καταυλισμό Νουρ Σαμς στην πόλη Τούλκαρεμ της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης.

Παλαιστίνιοι αξιωματούχοι δήλωσαν στο πρακτορείο ειδήσεων Xinhua ότι ισραηλινό αεροσκάφος έπληξε με πύραυλο την κεντρική πλατεία του Νουρ Σαμς, προκαλώντας τον θάνατο τεσσάρων νέων, όπως επιβεβαίωσε αργότερα το υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) επιβεβαίωσαν το πλήγμα στον συγκεκριμένο καταυλισμό, υποστηρίζοντας ότι τα θύματα προετοίμαζαν βομβιστική επίθεση.

Σύμφωνα με απολογισμό του υπουργείου Υγείας στη Ραμάλα, περισσότεροι από 550 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από ισραηλινά πλήγματα στη Δυτική Όχθη από τον περασμένο Οκτώβριο, όταν ξέσπασε ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας στον απόηχο της άνευ προηγουμένου επίθεσης της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.