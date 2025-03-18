Ως σημαντικό πρώτο βήμα χαρακτήρισε την παύση των επιθέσεων κατά ενεργειακών υποδομών της Ουκρανίας που συμφώνησαν ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Ρώσος ομόλογός του Βλαντίμιρ Πούτιν, ο απερχόμενος καγκελάριος της Γερμανίας Όλαφ Σολτς.

Ωστόσο, τόνισε ότι το επόμενο βήμα θα πρέπει να είναι η πλήρης κατάπαυση του πυρός.

«Το επόμενο βήμα πρέπει να είναι η πλήρης κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία και το συντομότερο δυνατό. Φυσικά είναι σαφές ότι και οι δύο συμφωνούμε σε αυτό», δήλωσε ο Σολτς κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Βερολίνο με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν.

Ο Σολτς επανέλαβε ότι δεν πρέπει να υπάρξει απόφαση χωρίς την Ουκρανία.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Γάλλος πρόεδρος, ο οποίος σημείωσε ότι «επιδιώκουμε την ειρήνη από την πρώτη ημέρα και αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς να συμμετέχει η Ουκρανία στις συνομιλίες».

Ο Μακρόν χαιρέτισε την έγκριση του σχεδίου του επερχόμενου καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς για την αύξηση των κρατικών δαπανών και την κλιμάκωση των αμυντικών δαπανών από το γερμανικό κοινοβούλιο.

«Θέλω να σας συγχαρώ για την ιστορική ψηφοφορία της Bundestag, που αποτελεί θετική είδηση για τη Γερμανία και την Ευρώπη, γιατί θα επιτρέψει να κάνει περισσότερα για την άμυνα και τις επενδύσεις», ανέφερε στους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τον απερχόμενο Γερμανό Καγκελάριο Όλαφ Σολτς στο Βερολίνο.





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.