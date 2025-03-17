Βόρεια Μακεδονία: Μαρτυρίες για την τραγωδία στο Κότσανι

Η Βόρεια Μακεδονία θρηνεί τα δεκάδες νεκρούς της τραγωδίας στο Κότσανι με τις μαρτυρίες συγγενών και αυτοπτών μαρτύρων να συγκλονίζουν, και να αναδεικνύουν την εγκληματική αμέλεια της διεύθυνσης του κλαμπ και των αρχών. Η Μαρίτζα Τάσεβα απολάμβανε μια νυχτερινή έξοδο το Σάββατο με την αδερφή της στο κλαμπ Pulse όταν συνέβη η καταστροφή.

Παγίδα θανάτου

Παρακολουθούσαν τους DNK, ένα δημοφιλές ντουέτο hip-hop στη χώρα, όταν ξέσπασε πυρκαγιά, η οποία σκότωσε τουλάχιστον 59 ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους 155.



«Όλοι άρχισαν να ουρλιάζουν και να φωνάζουν ‘’βγείτε έξω, βγείτε!’’», είπε η 19χρονη στο Reuters.



Ο κόσμος προσπάθησε απεγνωσμένα να διαφύγει από τις φλόγες, αλλά υπήρχε μόνο μία έξοδος για περίπου 500 άτομα, καθώς η μόνη άλλη πόρτα στο πίσω μέρος του χώρου ήταν κλειδωμένη.



«Δεν ξέρω πώς, αλλά κατέληξα στο πάτωμα, δεν μπορούσα να σηκωθώ και εκείνη τη στιγμή οι άνθρωποι άρχισαν να με πατάνε», είπε η Μαρίτζα Τασέβα.



Τελικά κατάφερε να διασωθεί, αλλά η αδερφή της δεν το κατόρθωσε.



«Η αδερφή μου πέθανε. Σώθηκα και εκείνη όχι».

Tragic disaster in North Macedonia — dozens of young people burned alive in a nightclub fire



A fire broke out at a nightclub in the city of Kočani. At least 50 people have died, most likely very young.



The tragedy was caused by pyrotechnics — someone in the crowd set off… pic.twitter.com/LAVulBEUy3 — NEXTA (@nexta_tv) March 16, 2025



Ο υπουργός Εσωτερικών Πάντσε Τοσκόφσκι ανακοίνωσε ότι υπάρχουν «βάσιμες υποψίες για δωροδοκία και διαφθορά» που συνδέονται με την πυρκαγιά.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας είπε ότι περισσότεροι από 20 από τους τραυματίες και τρεις από τους νεκρούς ήταν ανήλικοι.



Πρόσθεσε ότι οι αρχές συνέλαβαν περίπου 20 άτομα σε σχέση με τη φωτιά, μεταξύ των οποίων τον διευθυντή του κλαμπ, μέλη του συγκροτήματος και κυβερνητικούς αξιωματούχους.



Η φονική πυρκαγιά ξέσπασε γύρω στις 2.35 τα ξημερώματα της Κυριακής όταν σπινθήρες από πυροτεχνικές συσκευές έβαλαν φωτιά στην οροφή, η οποία ήταν κατασκευασμένη από πολύ εύφλεκτο υλικό, είπε ο Τοσκόφσκι.



Ο χώρος που περιγράφεται ως «αυτοσχέδιο νυχτερινό κέντρο διασκέδασης» από τον τοπικό Τύπο, βρίσκεται σε μια πόλη περίπου 100 χιλιόμετρα ανατολικά της πρωτεύουσας, των Σκοπίων, και δεν είχε νόμιμη άδεια λειτουργίας, είπε ο Τοσκόφσκι.

Four arrest warrants have been issued after a nightclub fire killed at least 59 people in North Macedonia.



More than 100 others have been injured following the blaze at Pulse in the town of Kocani at around 2.35am on Sunday.



Read more: https://t.co/ciZ2WY6fMU pic.twitter.com/DhVZRLiyIR — Sky News (@SkyNews) March 16, 2025

Στο παρελθόν ο χώρος λειτουργούσε ως αποθήκη χαλιών και η αστυνομία διεξάγει έρευνα.



«Οι περισσότεροι από τους νεκρούς υπέστησαν τραυματισμούς μέσα στον πανικό, ενώ προσπαθούσαν να βγουν», τόνισε στους δημοσιογράφους η επικεφαλής του νοσοκομείου του Κότσανι, Κριστίνα Σεραφίμοφσκα.

«Εβδομήντα από τους ασθενείς φέρουν εγκαύματα και έχουν δηλητηριαστεί από μονοξείδιο του άνθρακα», είπε, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων AFP.



Ο Βλάντισλαβ Γκρούεφ, ειδικός στην επανορθωτική και πλαστική χειρουργική περιθάλπει επιζώντες.



«Οι περισσότεροι από αυτούς έχουν εκτεταμένα εγκαύματα, πάνω από το 18% της επιφάνειας του σώματος, εγκαύματα δεύτερου και τρίτου βαθμού στο κεφάλι, τον αυχένα, τον άνω κορμό και τα άνω άκρα - χέρια και δάχτυλα», ανέφερε.



«Χάθηκαν πολλές ζωές νέων»

Fifty-nine people were killed and more than 100 injured when a fire broke out in a nightclub early on Sunday in the North Macedonian town of Kocani, interior minister Pance Toskovski saidhttps://t.co/OgfGDeZMzT pic.twitter.com/wMMe3ZyBdo — The Irish Times (@IrishTimes) March 16, 2025



Οι έρευνες την Κυριακή έδειξαν αρκετές παραβάσεις στον χώρο, συμπεριλαμβανομένων ελαττωματικών συστημάτων πυρόσβεσης και φωτισμού, δήλωσε η εκπρόσωπος του γραφείου του εισαγγελέα Μπιλιάνα Αρσόβσκα.



Μιλώντας έξω από το νοσοκομείο, ο εθελοντής του Ερυθρού Σταυρού Μουσταφά Σαΐντοφ δήλωσε ότι η πλειονότητα αυτών που πέθαναν ήταν νέοι.



«Μέσα όπου εντοπίζουν τα θύματα, η κατάσταση είναι πολύ χειρότερη. Βλέπετε ότι και οι γονείς είναι αρκετά νέοι άνθρωποι, γύρω στα 40. Τα παιδιά τους είναι 18 ή 20 ετών».



«Η κατάσταση είναι βάναυση, χαοτική, οι ιστορίες είναι πολύ θλιβερές και, δυστυχώς, πολλές νέες ζωές χάθηκαν».



Ένας άνδρας, του οποίου ο ανιψιός τραυματίστηκε στη φωτιά, είπε ότι ορισμένοι άνθρωποι δεν κατάφεραν να εντοπίσουν τα παιδιά τους.

At least 59 people have died after a #fire broke out overnight at the #Pulse Club in #Kocani, #NorthMacedonia, with more than 100 people injured. Reportedly, the club's roof caught fire from pyrotechnics set off during a concert at the venue. 📷: Ferdi Limani pic.twitter.com/iKcm9k9lNi — Getty Images News (@GettyImagesNews) March 16, 2025



Πολλοί είναι θυμωμένοι και αναζητούν απαντήσεις, όπως ο Ντράγκι Στογιάνοφ, που έχασε το μοναχοπαίδι του στη φωτιά.



«Επιτρέψτε μου να σας το πω μπροστά σε όλους. Να με πάρει η κάμερα. Είμαι νεκρός, έχασα τα πάντα... ολόκληρη η Ευρώπη πρέπει να το μάθει», είπε στους δημοσιογράφους.



«Μετά από αυτή την τραγωδία, τι τη χρειάζομαι αυτή τη ζωή; Δεν τη χρειάζομαι. Είχα ένα παιδί και το έχασα».



Η πρόεδρος της Βόρειας Μακεδονίας Γκορντάνα Σιλιάνοφσκα-Ντάβκοβα σημείωσε ότι πρέπει να υπάρξει λογοδοσία για αυτό που συνέβη.



«Κανένας από τους υπεύθυνους αυτή τη φορά δεν πρέπει να αποφύγει το νόμο, τη δικαιοσύνη και την τιμωρία» τόνισε.



«Τίποτα δεν αξίζει περισσότερο από την ανθρώπινη ζωή, ειδικά τη ζωή ενός νέου».

Οι πιο σοβαρά τραυματίες μεταφέρθηκαν για θεραπεία σε εξειδικευμένες κλινικές στη Βουλγαρία, την Ελλάδα, τη Σερβία και την Τουρκία, πρόσθεσε.



Η κυβέρνηση κήρυξε επταήμερο εθνικό πένθος και θα πραγματοποιήσει έκτακτη συνεδρίαση στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων ερευνών για το περιστατικό.



Сарче убавице наша💔Андреј хероју…

Одбивав да поверувам, ужасна болка.

Почивајте во мир убави луѓе. 💔💔😭#macedonia #Kocani #16-03-2025 pic.twitter.com/nvvQaL074y — Maja Vukicevic (@mayavukicevic) March 16, 2025

«Το γεγονός ότι κάποιος πλαστογραφούσε άδειες για χρήματα είναι το μικρότερο από τα προβλήματά μας», δήλωσε το βράδυ της Κυριακής ο πρωθυπουργός Κριστιάν Μίτσκοσκι, προσθέτοντας ότι δεν πιστεύει ότι αυτή ήταν η μόνη πλαστογραφημένη άδεια νυχτερινού κέντρου. Είπε δε, ότι μπορεί να υπάρχουν εκατοντάδες ή χιλιάδες τέτοιες περιπτώσεις.

Η κυβέρνηση δεν πρόκειται να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης, και δεν υπάρχουν σχέδια για τη συμμετοχή ιατροδικαστών από το εξωτερικό στην έρευνα ανακοίνωσε σε συνέντευξη Τύπου.

«Μπορούμε να το κάνουμε μόνοι μας», είπε απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου.

