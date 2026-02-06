Η αστυνομία της Βόρειας Μακεδονίας κατέσχεσε 28 τόνους κάνναβης, τη μεγαλύτερη ποσότητα που έχει κατασχεθεί ποτέ στη χώρα, έπειτα από εφόδους σε δύο πρώην βιομηχανικές εγκαταστάσεις, μετέδωσε την Παρασκευή, 6/2, το κρατικό τηλεοπτικό κανάλι MRT.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η αστυνομική επιχείρηση στις εγκαταστάσεις στην πόλη των Σκοπίων και της νότιας πόλης Στρούμιτσα, η οποία ξεκίνησε την Πέμπτη, αφορούσε φαρμακευτική κάνναβη που δεν προοριζόταν να χρησιμοποιηθεί για τον εγκεκριμένο σκοπό της.

Η Βόρεια Μακεδονία νομιμοποίησε την καλλιέργεια κάνναβης για φαρμακευτικούς σκοπούς το 2016.

Το κανάλι ανέφερε, επίσης, ότι η επιχείρηση της αστυνομίας συνδέεται με πρόσφατη έφοδο στη γειτονική Σερβία, κατά την οποία κατασχέθηκαν πέντε τόνοι κάνναβης.

Σερβοι εισαγγελείς δήλωσαν τη Δευτέρα ότι η κάνναβη που εντοπίστηκε σε αγρόκτημα στην κεντρική Σερβία προερχόταν από τη Βόρεια Μακεδονία.

Η παραγωγή κάνναβης στη Σερβία είναι παράνομη.

Πηγή: skai.gr

