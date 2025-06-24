Την ποινή της ισόβιας κάθειρξης επέβαλε δικαστήριο σε τρεις Αλβανούς για τη χασισοφυτεία, με περισσότερα από 1000 δενδρύλλια, που εντοπίστηκε πέρσι τον Αύγουστο σε ορεινή δασική έκταση του δήμου Λαγκαδά, στη Θεσσαλονίκη.

Το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης τούς έκρινε ένοχους για ιδιαίτερα διακεκριμένη περίπτωση διακίνησης ναρκωτικών και εγκληματική συμμορία.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, συνολικά κατασχέθηκαν 1.087 δενδρύλλια κάνναβης τα οποία καλλιεργούσαν τουλάχιστον από τον Απρίλιο του 2024 σε δύσβατη περιοχή που περιβαλλόταν από πυκνή βλάστηση.

Τα εμπλεκόμενα πρόσωπα διέθεταν, κατά το κατηγορητήριο, ειδικό εξοπλισμό για την καλλιέργεια και φροντίδα των δένδρων, ενώ δύο εξ αυτών διέμεναν μόνιμα στη φυτεία έχοντας στήσει σκηνή στην περιοχή.

Απολογούμενοι αρνήθηκαν ότι διακίνησαν χασίς από τη συγκομιδή των δέντρων και κατ΄ επέκταση ότι αποκόμισαν κέρδη από εμπορία ναρκωτικών. Ένας ακόμη συμπατριώτης τους καταδικάστηκε για την ίδια υπόθεση με χαμηλότερη ποινή από τους υπόλοιπους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

