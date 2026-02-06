Μέτε-Μάριτ: «Ζητώ συγγνώμη από το Βασιλιά και τη Βασίλισσα»

Σε πολύ δύσκολη κατάσταση βρίσκεται η πριγκίπισσα, διάδοχος του Θρόνου της Νορβηγίας, Μέτε-Μάριτ, η οποία ζήτησε δημόσια συγγνώμη από το Βασιλιά και τη Βασίλισσα της Νορβηγίας, καθώς τα δημοσιεύματα εκθέτουν τη φιλία της με τον Τζέφρι Έπσταϊν.

«Σε συνέχεια των πρόσφατων δημοσιευμάτων και με αίσθημα ευθύνης απέναντι στο κοινό και τον θεσμό που εκπροσωπώ, επιθυμώ να τοποθετηθώ δημόσια.

Θα ήθελα να εκφράσω τη βαθιά και ειλικρινή μου λύπη για τη φιλία που διατηρούσα στο παρελθόν με τον Τζέφρι Έπσταϊν. Παράλληλα, ζητώ συγγνώμη για την κατάσταση στην οποία έθεσα τη βασιλική οικογένεια, και ιδιαιτέρως τον Βασιλιά και τη Βασίλισσα. Αναγνωρίζω πλήρως τη σοβαρότητα του ζητήματος και την ευθύνη που μου αναλογεί.»

