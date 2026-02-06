Η Γκάνα έχει περίπου 50.000 μετρικούς τόνους απούλητου κακάο που παραμένουν στα λιμάνια της, δήλωσε την Παρασκευή ο ρυθμιστικός φορέας της αγοράς κακάο, Cocobod, προσθέτοντας ότι βρίσκεται σε συνομιλίες με τους αγρότες και το Υπουργείο Οικονομικών για το πώς θα επιλυθεί η κατάσταση.

Η οικονομία της Γκάνας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εξαγωγές κακάο, καθώς η χώρα είναι ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς παγκοσμίως. Το κακάο αποτελεί βασική πηγή συναλλάγματος, στηρίζει τα δημόσια έσοδα και προσφέρει εισόδημα σε εκατομμύρια αγρότες και οικογένειες της υπαίθρου. Οι διακυμάνσεις στις διεθνείς τιμές κακάο επηρεάζουν άμεσα τη μακροοικονομική σταθερότητα, τις εξαγωγές και την ανάπτυξη της χώρας.

Όταν οι εξαγωγές μειώνονται ή καθυστερούν, δημιουργούνται πιέσεις στα δημόσια οικονομικά, στο νόμισμα και στην απασχόληση, αναδεικνύοντας τη σημασία του κακάο για τη βιωσιμότητα της οικονομίας της Γκάνας.

Πηγή: skai.gr

