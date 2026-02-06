Συνομιλίες ΗΠΑ–Ιράν: Ολοκληρώθηκαν, προς το παρόν, οι επαφές στο Ομάν

Το Ιράν ανακοίνωσε ότι οι έμμεσες συνομιλίες μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών αξιωματούχων στο Ομάν ολοκληρώθηκαν «προς το παρόν», έπειτα από εβδομάδες κλιμάκωσης της έντασης και φόβων για ενδεχόμενη στρατιωτική αντιπαράθεση μεταξύ των δύο χωρών.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, μετέβη στην πρωτεύουσα του Ομάν, τη Μουσκάτ, για τις συζητήσεις, ενώ από αμερικανικής πλευράς συμμετείχαν οι σύμβουλοι του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump), Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ.

Εκπρόσωπος του ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι στόχος της συνάντησης ήταν η επίτευξη «μιας δίκαιης, αμοιβαία ικανοποιητικής και έντιμης συμφωνίας για το πυρηνικό ζήτημα».

Τα ακριβή θέματα που συζητήθηκαν παραμένουν ασαφή, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ πιέζει ώστε στο τραπέζι να τεθούν και ζητήματα πέραν του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, παρά τη σαφή αντίθεση της Τεχεράνης.

