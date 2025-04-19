Ταξίδευε για Λέσβο με 8,5 κιλά χασίς και 1 κιλό κοκαΐνη

Για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών συνελήφθη άνδρας 31 ετών από στελέχη της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών (Π.Ο.ΔΙ.Ν.) της Λιμενικής Αρχής Μυτιλήνης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η επιχείρηση ξεκίνησε το πρωί, κατά τη διάρκεια ελέγχου στο λιμάνι της Μυτιλήνης, όπου είχε καταπλεύσει το πλοίο της γραμμής Πειραιάς-Χίος-Μυτιλήνη.

Οι λιμενικές Αρχές εντόπισαν ύποπτο δέμα, το οποίο τέθηκε άμεσα σε παρακολούθηση.

Λίγο αργότερα, ο άνδρας εμφανίστηκε για να παραλάβει το δέμα και συνελήφθη.

Από τον έλεγχο που ακολούθησε προέκυψε ότι το δέμα περιείχε τέσσερις πλαστικές συσκευασίες με κάνναβη, συνολικού βάρους 8.552 γραμμαρίων, δύο συσκευασίες με κοκαΐνη, βάρους 1.017 γραμμαρίων, καθώς και τέσσερα πακέτα σύνδεσης καρτοκινητής τηλεφωνίας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.