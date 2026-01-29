Βόρεια Μακεδονία: Ανοίγουν τα σύνορα της χώρας με την Ελλάδα για τα φορτηγά

Η Ένωση Μεταφορέων της Βόρειας Μακεδονίας (MAKAMTRANS) γνωστοποίησε ότι στις 20:00 τοπική ώρα (21:00 ώρα Ελλάδας) λήγει ο αποκλεισμός των συνόρων της χώρας από οδηγούς φορτηγών. Νωρίτερα σήμερα, αντίστοιχη απόφαση έλαβε και η Ένωση Μεταφορέων του Μαυροβουνίου.

Οι αποφάσεις για την άρση του αποκλεισμού των συνόρων ελήφθησαν μετά τις σημερινές ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πως προτίθεται να υιοθετήσει μία νέα στρατηγική για τις θεωρήσεις εισόδου (βίζες), η οποία θα πρέπει να δώσει λύση στο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες οδηγοί τρίτων χωρών.

Οι ενώσεις μεταφορέων τεσσάρων χωρών των Δυτικών Βαλκανίων -Σερβία, Βόρεια Μακεδονία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Μαυροβούνιο- μπλοκάρουν από την περασμένη Δευτέρα τις συνοριακές διελεύσεις των χωρών αυτών με κράτη της ζώνης Σένγκεν, καθώς και με γειτονικές χώρες εκτός Σένγκεν.

Ο αποκλεισμός αφορά αποκλειστικά τα φορτηγά και όχι τα επιβατικά οχήματα και τα λεωφορεία.

Οι οδηγοί φορτηγών των τεσσάρων αυτών χωρών ζητούν την εξαίρεση των επαγγελματιών οδηγών φορτηγών από τον κανονισμό που προβλέπει μέγιστη παραμονή 90 ημερών ανά εξάμηνο στη ζώνη Σένγκεν. Όπως υποστηρίζουν, οι οδηγοί δεν μπορούν να εξισώνονται με τους τουρίστες, καθώς μετακινούνται για καθαρά επαγγελματικούς λόγους.

Από τη Δευτέρα παραμένουν κλειστά τα σύνορα της Βόρειας Μακεδονίας με την Ελλάδα για τη διέλευση φορτηγών και στις τρεις συνοριακές διαβάσεις μεταξύ των δύο χωρών (Εύζωνοι, Δοϊράνη, Νίκη Φλώρινας).

Η Ένωση Μεταφορέων της Βόρειας Μακεδονίας είχε αναφέρει πως προσανατολίζεται σε επταήμερο αποκλεισμό των συνόρων, ωστόσο, σε περίπτωση θετικών εξελίξεων μέσα στην εβδομάδα, η στάση της θα μπορούσε να επαναξιολογηθεί.

Οι οδηγοί φορτηγών των τεσσάρων χωρών των Δυτικών Βαλκανίων διαμαρτύρονται για την εφαρμογή του νέου ηλεκτρονικού συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EES), το οποίο καταγράφει την είσοδο και έξοδο υπηκόων τρίτων χωρών μέσω βιομετρικών στοιχείων αντί της παραδοσιακής σφράγισης διαβατηρίων. Το σύστημα αυτό άρχισε να εφαρμόζεται σταδιακά από τις 12 Οκτωβρίου 2025 και θα τεθεί σε πλήρη ισχύ από τις 10 Απριλίου 2026.

Ο κανονισμός για τη μέγιστη διαμονή 90 ημερών ανά εξάμηνο στη ζώνη Σένγκεν ισχύει εδώ και πολλά χρόνια. Ωστόσο, οδηγοί φορτηγών τρίτων χωρών τον παραβιάζουν συστηματικά, με την ανοχή των αστυνομικών αρχών σε χώρες της ζώνης Σένγκεν, οι οποίες σπάνια υπολόγιζαν τις ημέρες διαμονής βάσει των σφραγίδων στα διαβατήρια. Με την εφαρμογή του νέου ηλεκτρονικού συστήματος, οι παραβάσεις εντοπίζονται άμεσα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

