Αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας απογειώθηκε από το στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας με προορισμό τη Βόρεια Μακεδονία.

Γιατροί και διασώστες του ΕΚΑΒ μετέβησαν στη γειτονική χώρα για τη διακομιδή τεσσάρων εγκαυματιών από τη φωτιά στην ντίσκο του Κότσανι. Οι τέσσερις τραυματίες, ηλικίας 20-24 ετών, διακομίσθηκαν στο 401 και στο 251 στην Αθήνα.

Πιο συγκεκριμένα, το αεροσκάφος έφτασε στα Σκόπια να πάρει άλλους τέσσερις εγκαυματίες, Οι τρεις μεταφέρθηκαν στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο και ένας για ΓΝΑ.

Κατόπιν του αιτήματος της Βόρειας Μακεδονίας προς τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας, στην Ελλάδα έχουν διακομισθεί για νοσηλεία συνολικά άλλοι 12 εγκαυματίες, όπως ενημέρωσε και ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης με ανάρτηση στα social media.

«Μέχρι αυτή τη στιγμή, το σύνολο των εγκαυματιών από τη Βόρεια Μακεδονία, που έχουν διακομισθεί στην Ελλάδα και νοσηλεύονται είναι:

•6 στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών,

•1 στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας,

•3 στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Παπανικολάου» και

•2 στο 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαιδεύσεως Θεσσαλονίκης.

*Ολοκλήρωση δεύτερης αεροδιακομιδής εγκαυματιών από το ΕΚΑΒ, με τη συνδρομή της Π.Α., στο πλαίσιο της υποστήριξης της Ελλάδας στη Βόρεια Μακεδονία.*

Στο πλαίσιο της συνεχούς και άμεσης υποστήριξης της Ελλάδας προς τη Βόρεια Μακεδονία, μετά το τραγικό δυστύχημα που σημειώθηκε… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) March 19, 2025

