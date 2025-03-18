Βόρεια Μακεδονία: 48ωρη κράτηση για 14 άτομα, μεταξύ των οποίων και πρώην υπουργός

Τη 48ωρη κράτηση 14 ατόμων, μεταξύ των οποίων και ενός πρώην υπουργού, διέταξε το δικαστήριο του Κότσανι στη Βόρεια Μακεδονία.

Ο πρώην υπουργός Οικονομίας Κρέσνικ Μπεκτέσι, ο πρώην διευθυντής της Κρατικής Επιθεώρησης Αγοράς Γκόραν Τραϊκόφσκι και άλλα δώδεκα άτομα διατάχθηκε να τεθούν σε 48ωρη κράτηση για τη φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα της Κυριακής σκοτώνοντας 59 ανθρώπους.

Τη Δευτέρα η κάμερα του ΣΚΑΪ κατέγραψε εκτεταμένα επεισόδια στο Κότσανι, με την καφετέρια του συνιδιοκτήτη του κλαμπ να καταστρέφεται. Πριν ξεσπάσουν τα επεισόδια, οι συγκεντρωμένοι υπέγραψαν στο βιβλίο συλλυπητηρίων και άναψαν κεριά στη μνήμη των θυμάτων, ενώ ανήγγειλαν ότι παρόμοιες συγκεντρώσεις θα γίνονται καθημερινά μέχρι τις 21 Μαρτίου.

Ελληνικό C-27 μετέβη στα Σκόπια για να παραλάβει και να μεταφέρει τρεις τραυματίες από τη φονική φωτιά, στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο.

