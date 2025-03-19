Μετά από ένα μεγάλο και μακρινό ταξίδι 17 ωρών, οι δύο αστροναύτες από τις ΗΠΑ που πέρασαν 9 μήνες «εγκλωβισμένοι» στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό πάτησαν το πόδι τους στη Γη, με τους επιστήμονες της NASA να τους υποδέχονται με συγκίνηση.

Ο Μπάρι Γουίλμορ και η Σάνι Γουίλιαμς επέστρεψαν μαζί με έναν ακόμη Αμερικανό αστροναύτη, τον Νικ Χαγκ, και τον Ρώσο κοσμοναύτη, Αλεξάντρ Γκορμπούνοφ, με διαστημόπλοιο της SpaceX, του Ίλον Μασκ.

Ο ανώτερος διοικητής της NASA Joel Montalbano χαρακτήρισε την προσεδάφιση τους στις ακτές της Φλόριντα ως «όμορφη» ενώ τόνισε πως τα 150 πειράματα και οι 900 ώρες έρευνας των αστροναυτών προσφέρουν σημαντικές πληροφορίες για τις μελλοντικές αποστολές στο φεγγάρι.

«Το πλήρωμα τα πήγε περίφημα... τελικά θα επιστρέψουν στο Χιούστον» δήλωσε ο διευθυντής της NASA Steve Stich - λέγοντας στους δημοσιογράφους ότι οι αστροναύτες θα περάσουν πλέον αρκετό χρόνο με τις οικογένειές τους μόλις ολοκληρωθεί η ενημέρωση.

Στις εικόνες και τα βίντεο που κυκλοφόρησαν φαίνεται πως οι επιστήμονες στη NASA όσο και οι αστροναύτες ήταν συγκινημένοι και χαρούμενοι με την επιτυχής επιχείρηση επιστροφής τους.

WATCH: NASA astronauts Suni Williams and Butch Wilmore exit capsule on Earth after nine unexpected months in space. pic.twitter.com/RKGjnDSNtK — MSNBC (@MSNBC) March 18, 2025

Κατά τη διάρκεια της μακράς αναμονής τους στο διάστημα, οι δύο βετεράνοι του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ πραγματοποίησαν διαστημικούς περιπάτους, έκαναν πειράματα και βοήθησαν ακόμη και στην τακτοποίηση των υδραυλικών εγκαταστάσεων του ISS.

Και οι δύο δήλωναν επανειλημμένα πως απολάμβαναν την αποστολή τους και χαρακτήριζαν τον διαστημικό σταθμό ως ένα «ευτυχισμένο μέρος».

Πηγή: skai.gr

