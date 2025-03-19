Ερντογάν: Τον Απρίλιο ίσως επισκεφθώ τις ΗΠΑ

Για πιθανή επίσκεψή του στις ΗΠΑ τον Απρίλιο έκανε λόγο ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, όπως μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ Μανώλης Κωστίδης.

Σύμφωνα με πηγή της τουρκικής εφημερίδας Hurriyet, ο Ερντογάν φέρεται να δήλωσε ότι η συνομιλία με τον Αμερικανό ομόλογό του ήταν θετική. «Συμφωνήσαμε να γίνουν εργασίες έτσι ώστε σύντομα να συναντηθούμε από κοντά. Ίσως επισκεφθώ τις ΗΠΑ μετά το Μπαϊράμι τον Απρίλιο. Ο πρέσβης των ΗΠΑ παρακολουθεί από κοντά τις εξελίξεις στην Τουρκία και παρακολουθεί στενά όλη τη διαδικασία».

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να δήλωσε από τη μεριά του: «Σας εμπιστευόμαστε στην περιοχή. Ο πρέσβης είναι στη διάθεσή σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας μαζί του. Μην αναζητήσετε άλλον μεσάζοντα.Θα μπορούσε να κάνω μια ανταποδοτική επίσκεψη χωρίς μεγάλη καθυστέρηση».

Πηγή: skai.gr

