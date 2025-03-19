Η Τουρκία περιόρισε την πρόσβαση σε ορισμένες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης μετά τη σύλληψη του Ιμάμογλου

Πολλά μέσα κοινωνικής δικτύωσης και υπηρεσίες ανταλλαγής σύντομων μηνυμάτων είναι μόνο μερικώς λειτουργικά στην Τουρκία από τη στιγμή που συνελήφθη ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης και προσωπικότητα της τουρκικής αντιπολίτευσης Εκρέμ Ιμάμογλου.

Πολλοί Τούρκοι ανέφεραν περιορισμούς στα X, YouTube, Instagram, TikTok, Whatsapp, Signal, Telegram και σε άλλες υπηρεσίες.

Ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης, ο πολιτικός που θεωρείται ο κυριότερος αντίπαλος του προέδρου της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, τέθηκε υπό κράτηση από την αστυνομία σήμερα, έπειτα από θεαματική επιχείρηση στο σπίτι του, λίγα 24ωρα προτού οριστεί υποψήφιος της αξιωματικής αντιπολίτευσης για την προεδρία στις επόμενες εκλογές.

Ο Ιμάμογλου κατηγορείται από τη δικαιοσύνη για διαφθορά και για διασυνδέσεις με το απαγορευμένο Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν (PKK).

Στην Τουρκία οι δήμαρχοι που αποτελούν αντικείμενο τρομοκρατικών ερευνών έχουν συχνά αντικατασταθεί από διοικητές που πρόσκεινται στην κυβέρνηση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.