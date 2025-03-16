Στους 59 αυξήθηκαν οι νεκροί και πάνω από 150 έχουν τραυματιστεί από την πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα της Κυριακής στην ντισκοτέκ «Pulse» στην πόλη Κότσανη, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών.

Στο νοσοκομείο Παπανικολάου της Θεσσαλονίκης βρίσκονται τα τρία νεαρά άτομα που μεταφέρθηκαν εκεί διασωληνωμένα, με ασθενοφόρα της Βόρειας Μακεδονίας. Ήδη βρίσκονται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Εγκαυμάτων του νοσοκομείου.

Δύο κοπέλες 19 και 25 ετών και ένας νεαρός 26 ετών τραυματίστηκαν σοβαρά στον πύρινο όλεθρο σε κλαμπ της πόλης της γειτονικής χώρας τα ξημερώματα και αφού διασωληνώθηκαν κρίθηκε ότι έπρεπε να μεταφερθούν στη Θεσσαλονίκη και το νοσοκομείο Παπανικολάου ώστε να νοσηλευθούν στη ΜΕΘ εγκαυμάτων.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, δύο εκ των εγκαυματιών που ήρθαν διασωληνωμένοι από τη γειτονική χώρα χρειάζονται χειρουργική επέμβαση. Το ένα άτομο ήδη χειρουργείται και το ίδιο θα συμβεί με έναν ακόμα εγκαυματία.

Σύμφωνα με τη διοίκηση του νοσοκομείου Παπανικολάου, η δομή βρίσκεται σε ετοιμότητα να παραλάβει όσα περιστατικά χρειαστεί.

Περί τα δεκαπέντε άτομα έχουν συλληφθεί ανάμεσά τους και υπάλληλοι του υπουργείου Οικονομίας. Οι υπόλοιποι ύποπτοι νοσηλεύονται ή περιλαμβάνονται στους νεκρούς, όπως ανέφερε ο υπουργός Εσωτερικών Πάντε Τόσκοφκσι.

Η πυρκαγιά ξέσπασε στις 3 τα ξημερώματα στη διάρκεια συναυλίας του DNK, ενός συγκροτήματος χιπ χοπ που είναι πολύ δημοφιλές στη χώρα. Για το λόγο αυτό τα θύματα είναι στην πλειονότητά τους νέοι.

Λίγο νωρίτερα, ο Στογιάντσε Ανγκέλοφ, ο διευθυντής του Κέντρου Κρίσεων, είπε ότι είναι σε εξέλιξη οι προετοιμασίες για τη μεταφορά εκείνων που φέρουν βαριά τραύματα σε νοσοκομεία «πολλών ευρωπαϊκών χωρών».

Πώς ξεκίνησε η πυρκαγιά

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της συναυλίας, εκτοξεύτηκαν πυροτεχνήματα μέσα στον χώρο, ο οποίος στεγαζόταν παλαιότερα ως αποθήκη χαλιών, με αποτέλεσμα η οροφή να πάρει φωτιά και να εξαπλωθεί με ταχύτατους ρυθμούς.

Υπολογίζεται ότι μέσα στο κλαμπ βρισκόντουσαν εκείνη την ώρα περίπου 1.500 άτομα.

Βίντεο που έχουν έρθει στη δημοσιότητα δείχνουν το συγκρότημα να παίζει μουσική πάνω στη σκηνή όταν ξαφνικά εκτοξεύονται δύο φωτοβολίδες προς το ταβάνι.

Disco inferno kills dozens in North Macedonia — local media

Σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας της χώρας, 118 άτομα έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο, ενώ οι γειτονικές χώρες προσφέρουν επίσης ιατρική βοήθεια.

Το τηλεοπτικό δίκτυο MRT ανέφερε ότι 27 άτομα νοσηλεύονται με σοβαρά εγκαύματα στο νοσοκομείο της Κότσανης, ενώ άλλα 23 σε κλινική.

Η πρόεδρος της Βόρειας Μακεδονίας, Γκορντάνα Σιλιάνοφσκα, φανερά συγκινημένη και με δάκρυα στα μάτια έκανε λόγο για «ανείπωτη τραγωδία».

Ο πρωθυπουργός της χώρας, Χρίστιαν Μίτσκοσκι έγραψε στο Χ: «Με βαθιά θλίψη έλαβα την είδηση για τη φρικτή τραγωδία στην Κότσανη. Αυτή είναι μια δύσκολη και πολύ θλιβερή ημέρα για τη Μακεδονία. Η απώλεια τόσων νέων ζωών είναι ανεπανόρθωτη, και ο πόνος των οικογενειών, των αγαπημένων προσώπων και των φίλων είναι αβάσταχτος.

Καλώ όλες τις αρμόδιες αρχές - τις υγειονομικές υπηρεσίες, την αστυνομία, τις τοπικές αρχές - να λάβουν άμεσα μέτρα για τη βοήθεια των τραυματιών και την υποστήριξη των οικογενειών των πληγέντων».

Η αστυνομία και οι ιατροδικαστές απέκλεισαν την περιοχή την Κυριακή, με τις αρχές να λένε ότι θα συγκεντρωθούν στοιχεία για τους εισαγγελείς.

«Προσπάθησαν να δώσουν τις πρώτες βοήθειες στους ανθρώπους επί τόπου. Οι πυροσβέστες και τα ασθενοφόρα έφτασαν εγκαίρως, αλλά αυτό δεν αρκούσε», είπε μια νεαρή γυναίκα που παρακολουθούσε τη συναυλία, μιλώντας σε τοπικά μέσα ενημέρωσης έξω από ένα νοσοκομείο των Σκοπίων. «Περιμένω έναν φίλο εδώ, έχει εγκαύματα στο χέρι. Αρχικά, δεν καταλάβαμε ότι υπήρχε πυρκαγιά, μετά επικράτησε τεράστιος πανικός και ποδοπάτημα στην έξοδο του κλαμπ», πρόσθεσε.

Νέοι οι περισσότεροι νεκροί και τραυματίες

Οι νεκροί που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο του Κότσανη ήταν ηλικίας από 14 έως 25 ετών, είπε σε ένα τοπικό μέσο ενημέρωσης η διευθύντριά του, η Κριστίνα Σεραφιμόφσκα. Από τους τραυματίες, 70 μεταφέρθηκαν στο τοπικό νοσοκομείο με εγκαύματα και αναπνευστικά προβλήματα, λόγω εισπνοής μονοξειδίου του άνθρακα.

Ένα από τα μέλη του συγκροτήματος DNK, ο Βλαντίμιρ Μπλάζεφ, φέρει εγκαύματα στο πρόσωπο και νοσηλεύεται διασωληνωμένος, είπε η αδελφή του. Μεταξύ των θυμάτων είναι και ένας αστυνομικός της δίωξης ναρκωτικών που εργαζόταν κατά τη διάρκεια της συναυλίας.

Συλλυπητήρια Μητσοτάκη και Γεραπετρίτη

Τα θερμά του συλλυπητήρια στον λαό της Βόρειας Μακεδονίας μετά την τραγωδία που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής σε νυχτερινό κέντρο και είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 51 άνθρωποι, εξέφρασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Θερμά συλλυπητήρια στον λαό της Βόρειας Μακεδονίας για τις ζωές που χάθηκαν στην τραγική πυρκαγιά στο Κότσανη. Οι σκέψεις μου είναι με τα θύματα και τις οικογένειές τους και εύχομαι ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες. Η Ελλάδα είναι έτοιμη να βοηθήσει σε αυτή τη δύσκολη στιγμή».

Τα συλλυπητήριά του εξέφρασε και ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών, Γ. Γεραπετρίτης, στον υπουργό Εξωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας, Timcho Mucunski.

«Ο ΥΠΕΞ Γιώργος Γεραπετρίτης είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον ΥΠΕΞ Βόρειας Μακεδονίας Timcho Mucunski», αναφέρει σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών.

«Εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για την απώλεια ζωής που προκλήθηκε από την τραγική πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το βράδυ στην πόλη Κότσανη. Ο ΥΠΕΞ εξέφρασε την ετοιμότητα της Ελλάδας να παράσχει κάθε απαραίτητη βοήθεια, συμπεριλαμβανομένων σωστικών ομάδων διάσωσης και ιατρικής υποστήριξης».

Συλλυπητήρια εξέφρασαν επίσης η Ευρωπαία Επίτροπος για τη Διεύρυνση Μάρτα Κως, η οποία έγραψε σε ανάρτησή της στο Χ :

«Βαθιά θλίψη για την τραγική πυρκαγιά στο Κότσανη της Βόρειας Μακεδονίας, η οποία στοίχισε τη ζωή σε πάρα πολλούς νέους. Η σκέψη μου είναι με τα θύματα, τους αγαπημένους τους και ολόκληρη τη Βόρεια Μακεδονία κατά τη διάρκεια αυτής της τρομερής τραγωδίας!».

«Εύχομαι ταχεία ανάρρωση σε όσους τραυματίστηκαν. Η Ουκρανία θρηνεί δίπλα στους (Βόρειους) Μακεδόνες φίλους μας αυτή τη θλιβερή μέρα», έγραψε ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο X .

Η επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλλα, ανάρτησε στο X ότι είναι «βαθιά λυπημένη» και είπε ότι το μπλοκ των 27 εθνών «συμμερίζεται τη θλίψη και τον πόνο του λαού της Βόρειας Μακεδονίας.

Πέντε εισαγγελείς αναλαμβάνουν την έρευνα

Πέντε εισαγγελείς θα αναλάβουν την έρευνα για την πολύνεκρη πυρκαγιά σε ντισκοτέκ της πόλης Κότσανι, ανακοίνωσε ο Γενικός Εισαγγελέας της Βόρειας Μακεονίας Λιούπτσο Κότσεφσκι.

«Αυτή τη στιγμή, έχουν εκδοθεί εντολές για τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων» και λαμβάνονται καταθέσεις από κάποια άτομα, είπε ο Κότσεφσκι, χωρίς να δώσει περισσότερες διευκρινίσεις.

Πλάνα του πρακτορείου Reuters δείχνουν τις καμένες λαμαρίνες από την οροφή της ντισκοτέκ Pulse, που έχουν καταρρεύσει σε ορισμένα σημεία. Τα ξύλινα δοκάρια στο εσωτερικό της έχουν μαυρίσει από τη φωτιά και τον καπνό.

Αφού επισκέφθηκε τους τραυματίες σε ένα νοσοκομείο των Σκοπίων, η πρόεδρος της Βόρειας Μακεδονίας Γκορντάνα Σιλιάνοφσκα Ντάβκαβα, ντυμένη στα μαύρα και προσπαθώντας να συγκρατήσει τα δάκρυά της, είπε ότι οι αρχές είναι έτοιμες να κάνει τα πάντα για να βοηθήσουν τα θύματα. «Απλώς, δεν μπορώ να το καταλάβω… Τι καταστροφή, τι τραγωδία…» είπε.

