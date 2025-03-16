Βίντεο στο οποίο καταγράφεται μια ιδιαίτερη στιγμή που είχε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ με τον 4χρονο γιο του Ίλον Μασκ, X Æ A-Xii έρχεται στη δημοσιότητα.

Οι δυο τους φαίνεται να περπατούν χέρι χέρι στο γκαζόν του Λευκού Οίκου και να κατευθύνονται προς το Marine One, το ελικόπτερο του προέδρου που τους περίμενε για να τους μεταφέρει στο Μαρ-α-Λάγκο.

Ο Τραμπ ήταν ντυμένος με σκούρο μπλε κοστούμι, κόκκινη γραβάτα και μακρύ παλτό στις φωτογραφίες, ενώ ο μικρός φορούσε σκούρο παλτό και μπεζ παντελόνι. Το παιδί δείχνει ιδιαίτερα χαρούμενο, να χοροπηδάει κρατώντας ένα παιχνίδι στο χέρι του.

Το βίντεο έγινε viral στα social media.

Η φωτογραφία κοινοποιήθηκε αρχικά από τους Tesla Owners Silicon Valley, με τη λεζάντα «Η φωτογραφία που κερδίζει το διαδίκτυο σήμερα». Ο Έλον Μασκ απάντησε στη συγκινητική φωτογραφία, σχολιάζοντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Αυτή είναι μια χαρούμενη εικόνα».

Πηγή: skai.gr

