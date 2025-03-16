Ρωσία: Ένας νεκρός και τρεις τραυματίες από έκρηξη στο διυλιστήριο του Ριαζάν

Ένας εργαζόμενος σκοτώθηκε και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν από έκρηξη σε διυλιστήριο πετρελαίου στην πόλη Ριαζάν της Ρωσίας, μετέδωσαν τα ρωσικά πρακτορεία TASS και RIA.

«Κατά τη διάρκεια προγραμματισμένων τεχνικών εργασιών, τις οποίες εκτελούσαν οι εργαζόμενοι της αναδόχου εταιρείας (…) σημειώθηκε αποσυμπίεση του εξοπλισμού» ανέφερε το TASS επικαλούμενο έναν εκπρόσωπο του διυλιστηρίου.

One killed in explosion at Rosneft's oil refinery, news agencies report https://t.co/E7cHG5YJil — The Straits Times (@straits_times) March 16, 2025

Το διυλιστήριο αυτό ανήκει στην εταιρεία Rosneft και έχει μπει πολλές φορές στο στόχαστρο ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Τον Φεβρουάριο διέκοψε τη λειτουργία του έπειτα από μια τέτοια επίθεση.

Το διυλιστήριο του Ριαζάν παράγει 13,1 εκατομμύρια μετρικούς τόνους (262.000 βαρέλια ημερησίως) ή περίπου το 5% της συνολικής παραγωγής της Ρωσίας. Το 2024 η παραγωγή του έφτασε τα 2,3 εκατ. τόνους βενζίνης, 3,4 εκ. τόνους ντίζελ, 4,2 εκατ. τόνους καυσίμου πετρελαίου και 1 εκατ. τόνους καυσίμων για αεροσκάφη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.