Οι αρχές της Βόρειας Μακεδονίας ερευνούν την περίπτωση η πυρκαγιά που προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 59 ανθρώπων στο κλαμπ του Κότσανι να είναι υπόθεση διαφθοράς, δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών Πάντσε Τόσκοβσκι.

«Αυτή η εταιρεία δεν είχε νόμιμη άδεια λειτουργίας. Αυτή η άδεια, όπως και πολλά άλλα πράγματα στο παρελθόν, συνδέεται με την διαφθορά», δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Κότσανι, τον τόπο όπου συνέβη η τραγωδία κατά τη διάρκεια συναυλίας σε κλαμπ την περασμένη νύκτα.

Περισσότερα από είκοσι πρόσωπα θεωρούνται ύποπτα στο πλαίσιο της έρευνας, σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών. Ανάμεσά τους τα δύο βασικά μέλη του συγκροτήματος hip-hop DNK, πολύ δημοφιλούς στη Βόρεια Μακεδονία. Η συναυλία του συγκροτήματος ξεκίνησε τα μεσάνυκτα. Περίπου τρεις ώρες αργότερα ξέσπασε η πυρκαγιά.

Ο γιος του ιδιοκτήτη του κλαμπ, ο διευθυντής της διαχειρίστριας εταιρείας και μέλη της ασφάλειας του καταστήματος περιλαμβάνονται στους υπόπτους.

Περί τα δεκαπέντε άτομα έχουν συλληφθεί ανάμεσά τους και υπάλληλοι του υπουργείου Οικονομίας. Οι υπόλοιποι ύποπτοι νοσηλεύονται ή περιλαμβάνονται στους νεκρούς, σύμφωνα με τον Πάντσε Τόσκοβσκι

Σημειώνεται ότι πέντε εισαγγελείς θα αναλάβουν την έρευνα για την πολύνεκρη πυρκαγιά, όπως ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα ο Γενικός Εισαγγελέας της Βόρειας Μακεονίας Λιούπτσο Κότσεφσκι. «Αυτή τη στιγμή, έχουν εκδοθεί εντολές για τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων» και λαμβάνονται καταθέσεις από κάποια άτομα, είπε ο Κότσεφσκι, χωρίς να δώσει περισσότερες διευκρινίσεις.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

