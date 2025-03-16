Λογαριασμός
Συλλυπητήρια Μητσοτάκη για την τραγωδία στη Βόρεια Μακεδονία: «Η Ελλάδα είναι έτοιμη να βοηθήσει»

Ο Έλληνας πρωθυπουργός ανέφερε σε ανάρτησή του ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να βοηθήσει σε αυτή τη δύσκολη στιγμή που βιώνει η Βόρεια Μακεδονία 

Κυριάκος Μητσοτάκης

Τα θερμά του συλλυπητήρια στον λαό της Βόρειας Μακεδονίας μετά την τραγωδία που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής σε νυχτερινό κέντρο και είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 51 άνθρωποι, εξέφρασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. 

«Θερμά συλλυπητήρια στον λαό της Βόρειας Μακεδονίας για τις ζωές που χάθηκαν στην τραγική πυρκαγιά στο Κότσανη. Οι σκέψεις μου είναι με τα θύματα και τις οικογένειές τους και εύχομαι ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες. Η Ελλάδα είναι έτοιμη να βοηθήσει σε αυτή τη δύσκολη στιγμή».

Πηγή: skai.gr

