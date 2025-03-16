Τα θερμά του συλλυπητήρια στον λαό της Βόρειας Μακεδονίας μετά την τραγωδία που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής σε νυχτερινό κέντρο και είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 51 άνθρωποι, εξέφρασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Θερμά συλλυπητήρια στον λαό της Βόρειας Μακεδονίας για τις ζωές που χάθηκαν στην τραγική πυρκαγιά στο Κότσανη. Οι σκέψεις μου είναι με τα θύματα και τις οικογένειές τους και εύχομαι ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες. Η Ελλάδα είναι έτοιμη να βοηθήσει σε αυτή τη δύσκολη στιγμή».

Heartfelt condolences to the people of North Macedonia for the lives lost in the tragic fire in Kočani. My thoughts are with the victims and their families, and I wish a speedy recovery to the injured. Greece stands ready to assist in this difficult time. — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) March 16, 2025

Πηγή: skai.gr

