Σύρος: «Το μαχαίρι τρύπησε τον πνεύμονα της 41χρονης διασώστριας» – Τι αναφέρει ο ιατροδικαστής

Νέα στοιχεία για τις συνθήκες θανάτου της 41χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο προκύπτουν από το πόρισμα του ιατροδικαστή, το οποίο ρίχνει φως στα αίτια του τραγικού περιστατικού που έχει συγκλονίσει το νησί.

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, ο θάνατος της γυναίκας οφείλεται σε «κακώσεις θώρακος από νύσσον και τέμνον όργανο», δηλαδή σε τραύμα που προκλήθηκε από αιχμηρό αντικείμενο. Όπως διαπιστώθηκε, το χτύπημα ήταν ιδιαίτερα σοβαρό, καθώς διαπέρασε τον πνεύμονα, προκαλώντας εκτεταμένη εσωτερική αιμορραγία και οδηγώντας στον θάνατό της.

Οι ιατροδικαστικές διαπιστώσεις θεωρούνται ιδιαίτερα κρίσιμες για την εξέλιξη της έρευνας, καθώς αναμένεται να αξιοποιηθούν για την ανασύνθεση των τελευταίων στιγμών πριν από το θανατηφόρο επεισόδιο.



Στο μικροσκόπιο η αναπαράσταση και τα στοιχεία της δικογραφίας

Οι αστυνομικές και δικαστικές Αρχές επιχειρούν να αποσαφηνίσουν με ακρίβεια τη θέση θύματος και δράστη τη στιγμή του τραυματισμού, αλλά και τις κινήσεις που προηγήθηκαν του μοιραίου χτυπήματος.

Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκε αναπαράσταση στο σπίτι όπου εκτυλίχθηκε το περιστατικό, με τους ερευνητές να εξετάζουν την πορεία του τραύματος, τις καταθέσεις των εμπλεκομένων και κάθε διαθέσιμο στοιχείο που μπορεί να επιβεβαιώσει ή να αντικρούσει τους ισχυρισμούς των κατηγορουμένων.

Ο 41χρονος κατηγορούμενος φέρεται να υποστηρίζει ότι ενήργησε σε κατάσταση άμυνας, ισχυρισμός που ερευνάται σε συνδυασμό με τα ιατροδικαστικά ευρήματα και το υπόλοιπο αποδεικτικό υλικό.

Μετά την ολοκλήρωση της προκαταρκτικής έρευνας, σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για θανατηφόρα σωματική βλάβη, ενώ δίωξη για συνέργεια έχει ασκηθεί και στη σύζυγό του.

Τι σημαίνει ο όρος «νύσσον και τέμνον όργανο»

Στην ιατροδικαστική ορολογία, ο όρος «νύσσον και τέμνον όργανο» χρησιμοποιείται για αντικείμενα που διαθέτουν αιχμηρή άκρη και κόψη, όπως ένα μαχαίρι. Τα αντικείμενα αυτά μπορούν να διαπεράσουν τους ιστούς και ταυτόχρονα να προκαλέσουν τομή.

Όταν ένα τέτοιο τραύμα πλήξει ζωτικά όργανα του θώρακα, όπως ο πνεύμονας, μπορεί να προκαλέσει σοβαρή αιμορραγία ή πνευμοθώρακα, με αποτέλεσμα να εξελιχθεί ταχύτατα σε θανατηφόρο κάκωση.

Το χρονικό της υπόθεσης

Η υπόθεση εκτυλίχθηκε στη Σύρο, όταν η 41χρονη διασώστρια του ΕΚΑΒ τραυματίστηκε θανάσιμα κατά τη διάρκεια επεισοδίου σε κατοικία του νησιού.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, ωστόσο οι γιατροί δεν κατάφεραν να την κρατήσουν στη ζωή, καθώς το τραύμα στον θώρακα είχε προκαλέσει ανεπανόρθωτες βλάβες.

Από την πρώτη στιγμή οι Αρχές ξεκίνησαν εκτεταμένη έρευνα, συλλέγοντας καταθέσεις και στοιχεία από τον χώρο, ενώ η αναπαράσταση των γεγονότων πραγματοποιήθηκε προκειμένου να διαπιστωθεί με ακρίβεια ο τρόπος με τον οποίο προκλήθηκε το θανατηφόρο τραύμα.

Το πόρισμα του ιατροδικαστή, που καταλήγει ότι ο θάνατος προήλθε από «κακώσεις θώρακος από νύσσον και τέμνον όργανο» με διάτρηση του πνεύμονα, αποτελεί πλέον ένα από τα βασικά στοιχεία της δικογραφίας, πάνω στο οποίο αναμένεται να στηριχθεί η περαιτέρω δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης.



Πηγή: skai.gr

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