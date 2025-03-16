Δεκάδες άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε πυρκαγιά που ξέσπασε γύρω στις 3 τα ξημερώματα της Κυριακής στο κλαμπ «Pulse στη Βόρεια Μακεδονία.

Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών της χώρας, Πάντσε Τοσκόφσκι 51 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.

«Σε 51 ανέρχονται αυτοί που έχασαν τη ζωή τους και σε πάνω από 100 αυτοί που τραυματίστηκαν στην πυρκαγιά», δήλωσε ο υπουργός ο οποίος μετέβη στο σημείο της τραγωδίας.

Σύμφωνα με τον υπουργό η φωτιά προκλήθηκε από «πυροτεχνικές συσκευές» που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια συναυλίας.

«Οι σπινθήρες προκάλεσαν φωτιά… και η φωτιά εξαπλώθηκε στη ντισκοτέκ», είπε.

Πλάνα που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τη στιγμή που το κτίριο τυλίγεται στις φλόγες, με τον καπνό να υψώνεται στον νυχτερινό ουρανό.

🚨🇲🇰 TRAGIC NEWS: At least 50 lives lost in a devastating nightclub fire in North Macedonia. Our hearts go out to the victims and their families. This is a wake-up call for safety measures everywhere! 🕊️ #Macedonia #Tragedy #SafetyFirst pic.twitter.com/6aVvUutOIn — MiloX Viral (@MiloX_Viral) March 16, 2025

Disco inferno kills dozens in North Macedonia — local media

Fire spread rapidly to roof of venue filled with 1,500 people, up to 50 victims in total according to local prosecutors#NorthMacedonia pic.twitter.com/HPIfz9PbNu — Uncensored News (@Uncensorednewsw) March 16, 2025

⚡ NORTH MACEDONIA 🇲🇰: Blaze tears through a packed disco, engulfing the roof and claiming up to 50 lives—local prosecutors report the venue held 1,500 as the fire spread rapidly. pic.twitter.com/hl9uisFMZS — ＧＲＡＹ ＴＡＣＴＩＣＳ (@GrayTactica) March 16, 2025

Σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων της χώρας ΜΙΑ, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στην ντισκοτέκ «Pulse» στην πόλη Κότσανη (ή Κότσανι), των περίπου 30.000 κατοίκων, στη διάρκεια συναυλίας του DNK, συγκροτήματος χιπ χοπ που είναι πολύ δημοφιλές στη χώρα. Ο κόσμος που είχε πάει να παρακολουθήσει τη συναυλία, η οποία άρχισε τα μεσάνυχτα τοπική ώρα, αποτελείτο κυρίως από νέους, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

#BREAKING Nightclub fire in North Macedonia kills dozens: state agency pic.twitter.com/pKjrTcbVOp — AFP News Agency (@AFP) March 16, 2025

Υπολογίζεται ότι τη συναυλία παρακολουθούσαν περίπου 1.500 άτομα.

Η εισαγγελία ανέφερε σε ανακοίνωσή της, την οποία επικαλέστηκε το Reuters, ότι βρίσκεται σε εξέλιξη καταμέτρηση «του αριθμού των θυμάτων και των τραυματιών στην πυρκαγιά».

🚨🇲🇰OVER 50 DEAD AFTER NIGHTCLUB FIRE IN NORTH MACEDONIA



A fire at Club Pulse in Kocani has killed at least 53 people and injured over 100 after breaking out around 3 AM local time.



Flames spread rapidly to the ceiling and roof, triggering a stampede as people rushed to escape.… pic.twitter.com/rjdSxqmmI7 — Mario Nawfal (@MarioNawfal) March 16, 2025

Η πρόεδρος της Βόρειας Μακεδονίας, Γκορντάνα Σιλιάνοφσκα, φανερά συγκινημένη και με δάκρυα στα μάτια έκανε λόγο για «ανείπωτη τραγωδία».

Γονείς ψάχνουν τα παιδιά τους στα social media

Τοπικά μέσα αναφέρουν πως έξω από το Νοσοκομείο στην Κότσανη βρίσκονται συγγενείς και φίλοι των ανθρώπων, που ψάχνουν τους δικούς τους ανθρώπους.

Παράλληλα, κάποιες από τις οικογένειες των ατόμων που βρίσκονταν στη ντισκοτέκ δημοσιεύουν φωτογραφίες των παιδιών τους στα social media καθώς και τα κινητά τους τηλέφωνα, ώστε αν κάποιος τα δει να τους ενημερώσει για το πού βρίσκονται και αν έχουν μεταφερθεί σε κάποιο νοσοκομείο.

Μίτσκοσκι: Μια θλιβερή μέρα για τη χώρα

«Με βαθιά θλίψη έλαβα την είδηση για τη φρικτή τραγωδία στην Κότσανη. Αυτή είναι μια δύσκολη και πολύ θλιβερή ημέρα για τη Μακεδονία. Η απώλεια τόσων νέων ζωών είναι ανεπανόρθωτη, και ο πόνος των οικογενειών, των αγαπημένων προσώπων και των φίλων είναι αβάσταχτος.

Καλώ όλες τις αρμόδιες αρχές - τις υγειονομικές υπηρεσίες, την αστυνομία, τις τοπικές αρχές - να λάβουν άμεσα μέτρα για τη βοήθεια των τραυματιών και την υποστήριξη των οικογενειών των πληγέντων», έγραψε, μεταξύ άλλων, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας, Χρίστιαν Μίτσκοσκι.

Επικοινωνία Γεραπετρίτη με ΥΠΕΞ Β. Μακεδονίας: Η Ελλάδα έτοιμη να παράσχει βοήθεια

Τα συλλυπητήριά του εξέφρασε ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών, Γ. Γεραπετρίτης, στον υπουργό Εξωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας, Timcho Mucunski, σχετικά με την τραγική πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το βράδυ στην πόλη Κότσανη, και στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 50 ανθρώπους.

«Ο ΥΠΕΞ Γιώργος Γεραπετρίτης είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον ΥΠΕΞ Βόρειας Μακεδονίας Timcho Mucunski», αναφέρει σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών.

«Εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για την απώλεια ζωής που προκλήθηκε από την τραγική πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το βράδυ στην πόλη Κότσανη. Ο ΥΠΕΞ εξέφρασε την ετοιμότητα της Ελλάδας να παράσχει κάθε απαραίτητη βοήθεια, συμπεριλαμβανομένων σωστικών ομάδων διάσωσης και ιατρικής υποστήριξης».

FM George Gerapetritis had a 📞 conversation with the FM of North Macedonia Timcho Mucunski. 🇬🇷 FM extended his condolences for the loss of life caused by the tragic fire that broke out last night in the town of Kocani. pic.twitter.com/AglyLYJ5ie — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) March 16, 2025

Συλλυπητήρια εξέφρασαν επίσης η Ευρωπαία Επίτροπος για τη Διεύρυνση Μάρτα Κως, η οποία έγραψε σε ανάρτησή της στο Χ :

«Βαθιά θλίψη για την τραγική πυρκαγιά στο Κότσανη της Βόρειας Μακεδονίας, η οποία στοίχισε τη ζωή σε πάρα πολλούς νέους. Η σκέψη μου είναι με τα θύματα, τους αγαπημένους τους και ολόκληρη τη Βόρεια Μακεδονία κατά τη διάρκεια αυτής της τρομερής τραγωδίας!».

«Εύχομαι ταχεία ανάρρωση σε όσους τραυματίστηκαν. Η Ουκρανία θρηνεί δίπλα στους (Βόρειους) Μακεδόνες φίλους μας αυτή τη θλιβερή μέρα», έγραψε ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο X .

Η επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλλα, ανάρτησε στο X ότι είναι «βαθιά λυπημένη» και είπε ότι το μπλοκ των 27 εθνών «συμμερίζεται τη θλίψη και τον πόνο του λαού της Βόρειας Μακεδονίας.

