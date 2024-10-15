Η Ιαπωνία εξέφρασε στην Κίνα την ανησυχία της για τις στρατιωτικές ασκήσεις που πραγματοποιήθηκαν χθες περιμετρικά της Ταϊβάν, δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Προεδρίας της κυβέρνησης, Καζουχίκο Αόκι στη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου.

“Είμαστε ενήμεροι για τις χθεσινές στρατιωτικές ασκήσεις που πραγματοποίησε η Κίνα περιμετρικά της Ταϊβάν. Η κυβέρνηση παρακολουθεί τις σχετικές εξελίξεις με σοβαρό ενδιαφέρον, ενώ έχει ενημερώσει την κινεζική πλευρά για τις ανησυχίες μας”, δήλωσε σήμερα ο Αόκι.

Το υπουργείο Άμυνας της Κίνας δεσμεύτηκε χθες για την ανάληψη δράσης κατά της Ταϊβάν, αν αυτό κριθεί αναγκαίο, μετά τη διεξαγωγή των ολοήμερων στρατιωτικών ασκήσεων περιμετρικά της νήσου.

Το Πεκίνο θεωρεί ότι η Ταϊβάν ανήκει στην κινεζική επικράτεια.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.