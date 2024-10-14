Βόρεια Κορέα: Απειλεί τον Νότο με «κήρυξη πολέμου» αν τα drones περάσουν στον εναέριο χώρο της

Η Βόρεια Κορέα απειλεί με «κήρυξη πολέμου» αν τα drones της Νότιας Κορέας περάσουν ξανά στον εναέριο χώρο της.

"Πιστεύουμε ότι ο στρατός της Νότιας Κορέας βρίσκεται πίσω από τα επεισόδια με την εισβολή drones. Προειδοποιούμε για άλλη μια φορά ότι εάν δούμε ξανά drone, θα το θεωρήσουμε ως νοτιοκορεατικό, θα το χαρακτηρίσουμε ως κήρυξη πολέμου στη δημοκρατία μας και θα ενεργήσουμε κατά την κρίση μας», ανέφερε το Κορεατικό Κεντρικό Πρακτορείο Ειδήσεων (KCNA).



Το υπουργείο Εξωτερικών της Βόρειας Κορέας δήλωσε νωρίτερα ότι νοτιοκορεατικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη εισήλθαν στον εναέριο χώρο της Βόρειας Κορέας τρεις φορές κατά τη διάρκεια του Οκτωβρίου για να σκορπίσουν προπαγανδιστικά φυλλάδια. Ο στρατός της Νότιας Κορέας αρνήθηκε ότι έστειλε drones στον βόρειο γείτονα, και πρότεινε ότι αυτό θα μπορούσε να είχε γίνει από δημόσιους οργανισμούς ή άτομα.



Ο εκπρόσωπος της Βόρειας Κορέας είπε ότι το drone που είχε εισέλθει στον εναέριο χώρο της Πιονγκγιάνγκ δεν θα μπορούσε να εκτοξευθεί από πολιτική οργάνωση χωρίς βοήθεια, καθώς απαιτείται διάδρομος απογείωσης για την εκτόξευση τέτοιων τύπων drones.



