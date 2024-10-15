Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε χθες ότι οι ΗΠΑ έχουν ιχνηλατήσει και παρακολουθούν στενά ιρανικές απειλές κατά του πρώην πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ εδώ και χρόνια και έχουν προειδοποιήσει για “σοβαρές συνέπειες” στην περίπτωση, που η Τεχεράνη επιτεθεί σε οποιονδήποτε Αμερικανό πολίτη.

“Το θεωρούμε αυτό, ένα ζήτημα εθνικής και εσωτερικής ασφάλειας ύψιστης προτεραιότητας και καταδικάζουμε δυναμικά το Ιράν γι’ αυτές τις θρασύτατες απειλές.

Στην περίπτωση, που το Ιράν επιτεθεί σε οποιονδήποτε από τους πολίτες μας, συμπεριλαμβανομένων κι αυτών που εξακολουθούν να υπηρετούν τις ΗΠΑ ή όσους έχουν προηγούμενη θητεία, το Ιράν θα βρεθεί αντιμέτωπο με σοβαρές συνέπειες”, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου Σον Σαβετ.

Πηγή: skai.gr

