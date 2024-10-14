Νότια Κορέα: Η Βόρεια Κορέα ετοιμάζεται να ανατινάξει συνοριακούς δρόμους

Η Βόρεια Κορέα ετοιμάζεται να ανατινάξει δρόμους που διασχίζουν τα έντονα στρατιωτικοποιημένα σύνορα με τη Νότια Κορέα, δήλωσε η Σεούλ.



Στρατιώτες από τη Βόρεια Κορέα εντοπίστηκαν να τοποθετούν εκρηκτικά στους δρόμους, ανακοίνωσε ο στρατιωτικός εκπρόσωπος της Νότιας Κορέας, με προετοιμασίες για πυροδότηση ήδη από τη Δευτέρα.

«Έχουν εγκαταστήσει οθόνες στο δρόμο και εργάζονται πίσω από αυτές τις οθόνες, προετοιμάζονται να ανατινάξουν τους δρόμους», τόνισε σε μια ενημέρωση ο Λι Σουνγκ Τζουν, εκπρόσωπος του γενικού επιτελείου της Νότιας Κορέας.Η καταστροφή των δρόμων θα ήταν σύμφωνη με την προσπάθεια του Κιμ Γιονγκ Ουν να διακόψει τους δεσμούς με τη Νότια Κορέα και να την εδραιώσει επισήμως ως τον κύριο εχθρό του Βορρά.Η απόφαση της Πιονγκγιάνγκ έγινε γνωστή αφότου ο Βορράς κατηγόρησε τον Νότο ότι εκτόξευσε drones πάνω από την πρωτεύουσά του τρεις φορές αυτόν τον μήνα, προκειμένου να ρίξει προπαγανδιστικά φυλλάδια.Ο στρατός της χώρας προειδοποίησε για «τρομερή καταστροφή» και «κήρυξη πολέμου» εάν εντοπιστούν ξανά drones στον εναέριο χώρο του, και υποστήριξε ότι έχει θέσει μονάδες πυροβολικού στα σύνορα «σε ετοιμότητα για να ανοίξουν πυρ».Σύμφωνα με ειδικούς, είναι πολύ απίθανο ο Βορράς να εξαπολύσει πλήρους κλίμακας, προληπτικές επιθέσεις, καθώς ο στρατός του υπολείπεται κατά πολύ των συνδυασμένων δυνάμεων των ΗΠΑ και της Νότιας Κορέας.

