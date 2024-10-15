Το υπουργείο Άμυνας της Ταϊβάν ανακοίνωσε σήμερα ότι κατά το τελευταίο 24ωρο εντόπισε 153 κινεζικά πολεμικά αεροσκάφη να επιχειρούν περιμετρικά της νήσου, στην διάρκεια μιας περιόδου, κατά την οποία, το Πεκίνο πραγματοποιεί ένα νέο γύρο στρατιωτικών ασκήσεων.

Το Τόκιο εξέφρασε στο Πεκίνο τις ανησυχίες του

Η Ιαπωνία εξέφρασε στην Κίνα την ανησυχία της για τις στρατιωτικές ασκήσεις που πραγματοποιήθηκαν χθες περιμετρικά της Ταϊβάν, δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Προεδρίας της κυβέρνησης, Καζουχίκο Αόκι στη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου.

“Είμαστε ενήμεροι για τις χθεσινές στρατιωτικές ασκήσεις που πραγματοποίησε η Κίνα περιμετρικά της Ταϊβάν. Η κυβέρνηση παρακολουθεί τις σχετικές εξελίξεις με σοβαρό ενδιαφέρον, ενώ έχει ενημερώσει την κινεζική πλευρά για τις ανησυχίες μας”, δήλωσε σήμερα ο Αόκι.

Το υπουργείο Άμυνας της Κίνας δεσμεύτηκε χθες για την ανάληψη δράσης κατά της Ταϊβάν, αν αυτό κριθεί αναγκαίο, μετά τη διεξαγωγή των ολοήμερων στρατιωτικών ασκήσεων περιμετρικά της νήσου.

Το Πεκίνο θεωρεί ότι η Ταϊβάν ανήκει στην κινεζική επικράτεια.

