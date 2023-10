Γάζα: Τουλάχιστον 3.300 Παλαιστίνιοι νεκροί – To Ιράν καλεί τις ισλαμικές χώρες να τιμωρήσουν το Ισραήλ Κόσμος 12:57, 18.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

7

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Έκτακτη σύνοδος του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας διεξάγεται σήμερα στην Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας