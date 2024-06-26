Βολιβία: Ο πρόεδρος καταγγέλλει αυθαίρετη κινητοποίηση του στρατού - Φόβοι για πραξικόπημα

Η βολιβιανή αστυνομία συνέλαβε τον πρώην αρχηγό του γενικού επιτελείου στρατού Χουάν Χοσέ Σούνιγα, ο οποίος κατηγορείται για «απόπειρα πραξικοπήματος».

Εικόνες που μετέδωσε η κρατική τηλεόραση της Βολιβίας δείχνουν τον στρατηγό Σούνιγα να οδηγείται σε αστυνομικό όχημα, αμέσως μετά από σύντομες δηλώσεις του σε δημοσιογράφους. «Είστε υπό κράτηση, στρατηγέ», του είπε ο υφυπουργός Εσωτερικών Τζόνι Αγκιλέρα.

Βαριά οπλισμένοι στρατιώτες και τεθωρακισμένα οχήματα είχαν αναπτυχθεί νωρίτερα στην κεντρική πλατεία της πρωτεύουσας Λα Πας, περικυκλώνοντας την έδρα της κυβέρνησης.

Ο πρόεδρος Λουίς Άρσε έσπευσε να διορίσει νέα ηγεσία στις ένοπλες δυνάμεις, ενώ το Ανώτατο Δικαστήριο κατήγγειλε «επίθεση εναντίον της δημοκρατικής σταθερότητας» στη χώρα.

Ο στρατηγός Χουάν Χοσέ Σούνιγα υποστήριξε ότι στόχος ήταν η «αναδόμηση της δημοκρατίας». Μιλώντας σε δημοσιογράφους, περιστοιχισμένος από στρατιώτες, αναφέρθηκε σε «μια πραγματική δημοκρατία… Όχι αυτή των λίγων, όχι λίγων αφεντάδων που κυβερνούν τη χώρα για 30 ή 40 χρόνια».

Η νεοδιορισθείσα στρατιωτική διοίκηση διέταξε τους στρατιώτες που ακολούθησαν τον στρατηγό Σούνιγα στο προεδρικό μέγαρο να επιστρέψουν στις βάσεις τους, ενώ ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις αναπτύχθηκαν στο κέντρο της βολιβιανής πρωτεύουσας.

Η εισαγγελία ανακοίνωσε ότι θα ξεκινήσει ποινική έρευνα εναντίον του στρατηγού Σούνιγα ως επικεφαλής της καταγγελλόμενης «απόπειρας πραξικοπήματος» στη Βολιβία.

Golpe de Estado en Bolivia.

El general Zúñiga atrincherado en una tanqueta dirige un golpe de Estado en Bolivia. Ha tomado ya Palacio Quemado, la antigua casa presidencial.

Terrible para la democracia



pic.twitter.com/bZkpAnzy4u — Ariel Ávila (@ArielAnaliza) June 26, 2024

Ο πρόεδρος της Βολιβίας Λουίς Άρσε κατήγγειλε την "αυθαίρετη κινητοποίηση" ορισμένων μονάδων του στρατού στη Λα Πας και ο πρώην πρόεδρος Έβο Μοράλες κατηγόρησε έναν ανώτατο στρατηγό ότι σχεδιάζει πραξικόπημα.

"Καταγγέλλουμε την αυθαίρετη κινητοποίηση ορισμένων μονάδων του βολιβιανού στρατού. Πρέπει να υπάρχει σεβασμός στη δημοκρατία", έγραψε ο πρόεδρος στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X.

Denunciamos movilizaciones irregulares de algunas unidades del Ejército Boliviano. La democracia debe respetarse. — Luis Alberto Arce Catacora (Lucho Arce) (@LuchoXBolivia) June 26, 2024

Σύμφωνα με ανάρτηση του πρώην προέδρου 'Εβο Μοράλες (2006-2019) στο X, "ετοιμάζεται ένα πραξικόπημα".

Denunciamos que un Grupo del Regimiento Especial de Challapata "Mendez Arcos" tomaron la Plaza Murillo con francotiradores. Esto pareciera indicar que prepararon con anticipación el Golpe de Estado.

Pido al pueblo con vocación democracia a defender la Patria de algunos grupos… — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) June 26, 2024

"Οι τρεις αρχηγοί των ενόπλων δυνάμεων ήρθαμε να εκφράσουμε την απογοήτευσή μας. Θα υπάρξει νέο υπουργικό συμβούλιο, σίγουρα τα πράγματα θα αλλάξουν, αλλά η χώρα μας δεν μπορεί να συνεχίσει άλλο έτσι", δήλωσε ο στρατηγός Χουάν Χοσέ Ζουνίγκα σε τοπικό τηλεοπτικό σταθμό.

Ο Ζουνίγκα μίλησε σε δημοσιογράφους από την πλατεία πριν από την επίθεση στο προεδρικό μέγαρο.

"Σταματήστε να καταστρέφετε, σταματήστε να φτωχαίνετε τη χώρα μας, σταματήστε να ταπεινώνετε τον στρατό μας", δήλωσε πλαισιωμένος από στρατιώτες, επιμένοντας ότι η δράση που αναλήφθηκε υποστηρίζεται από τον κόσμο.

Ο Μοράλες, του οποίου οι δρόμοι έχουν χωρίσει δημόσια με τον 'Αρσε, αν και οι δύο ανήκουν στο ίδιο σοσιαλιστικό κίνημα, δήλωσε ότι οι οπαδοί του θα κινητοποιηθούν για να υποστηρίξουν τη δημοκρατία. Κατηγόρησε τον Ζουνίγκα ότι επιδιώκει να κάνει πραξικόπημα και ανακοίνωσε γενική στάση εργασίας απευθύνοντας επίσης έκκληση για αποκλεισμό των δρόμων. "Δεν θα επιτρέψουμε στις ένοπλες δυνάμεις να παραβιάσουν τη δημοκρατία και να εκφοβίσουν τους πολίτες", δήλωσε ο Μοράλες.

Καταδικάζει η Κομισιόν

"Κάθε απόπειρα" διάλυσης της συνταγματικής τάξης στη Βολιβία καταδίκασε η Κομισιόν στον απόηχο των δημοσιευμάτων για απόπειρα πραξικοπήματος στη χώρα της Νότιας Αμερικής.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδικάζει κάθε απόπειρα που αποσκοπεί στην κατάρρευση της συνταγματικής τάξης στη Βολιβία και στην ανατροπή της δημοκρατικά εκλεγμένης κυβέρνησης και εκφράζει την αλληλεγγύη της προς τη βιολιβιανή κυβέρνηση και τον βολιβιανό λαό" έγραψε στο X ο Josep Borrell.

