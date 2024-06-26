Σολτς: «Δυστυχώς η Ρωσία δεν θέλει ειρήνη»

Ενώπιον της Ολομέλειας της γερμανικής Βουλής ο καγκελάριος Σολτς έκανε δηλώσεις ενόψει του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 27 και 28 Ιουνίου και της Συνόδου του ΝΑΤΟ 9 με 11 Ιουλίου.Οι καιροί πλέον έχουν αλλάξει και δεν εκπλήσσουν οι πολιτικές ομιλίες περί πολέμου και ειρήνης στη γερμανική βουλή της «Zeitenwende». Με αφορμή τη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες στις 27 και 28 Ιουνίου, όπου μεταξύ άλλων θα συζητηθεί σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη η «πορεία της Ουκρανίας για προσχώρηση στην ΕΕ» αλλά και την κρίσιμη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Ουάσιγκτον στις 9 με 11 Ιουλίου, ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς ενημέρωσε εφόλης της ύλης τους βουλευτές στην Ολομέλεια της Μπούντεσταγκ.



«Ο Πούτιν συνεχίζει να επενδύει αποκλειστικά και μόνο στον πόλεμο και τους εξοπλισμούς κι αυτό κανείς δεν μπορεί να το αγνοήσει (...) Δυστυχώς η Ρωσία δεν θέλει ειρήνη. Από την άλλη πλευρά η Ουκρανία θέλει μια δίκαιη ειρήνη χωρίς υποταγή και χωρίς να φοβάται απέναντι σε μια νέα επιθετικότητα». Με αυτά τα λόγια ο Όλαφ Σολτς στις κυβερνητικές δηλώσεις του απέκλεισε ουσιαστικά το όποιο ενδεχόμενο ειρηνευτικών συνομιλιών με τη Ρωσία τη δεδομένη στιγμή, κάτι που φάνηκε άλλωστε πρόσφατα στη Διάσκεψη για την Ειρήνη στην Ουκρανία, η οποία διεξήχθη στην Ελβετία χωρίς ρωσική εκπροσώπηση.



Ο δρόμος θα είναι «μακρύς και δύσκολος» για το Ουκρανικό, ανέφερε ο καγκελάριος, χωρίς ψευδαισθήσεις και μεγάλες προσδοκίες για τα αποτελέσματα των επικείμενων Συνόδων. Τόνισε ωστόσο ότι το μήνυμα προς τον Ρώσο πρόεδρο Πούτιν είναι σαφές, όπως και η στήριξη της Δύσης στην Ουκρανία, όπως φάνηκε πρόσφατα και στη Σύνοδο των G7 στην ιταλική Απουλία με τα 50 δις δολάρια νέα δάνεια προς την Ουκρανία. Την ίδια ώρα στη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες αύριο και μεθαύριο αναμένεται να τεθεί επί τάπητος και το ζήτημα της χρήσης δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων της Ρωσίαςπρος στήριξη του Κιέβου.

Σολτς για ευρωεκλογές: Κλονίστηκε η εμπιστοσύνη

Ο Όλαφ Σολτς στράφηκε όμως ανοιχτά και κατά της Εναλλακτικής για τη Γερμανία αλλά και του κόμματος της Σάρας Βάγκενκνεχτ, που μποϊκόταραν την ομιλία του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στις αρχές Ιουνίου στο γερμανικό κοινοβούλιο. Δεν πρόκειται να μπούμε σε «ανταγωνισμό με λαϊκιστές και εξτρεμιστές» τόνισε, καλώντας όλους τους βουλευτές να στηρίξουν τον ανοιχτό χαρακτήρα της γερμανικής κοινωνίας.



«Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι πολίτες θα μπορούν να εμπιστευθούν ξανά τη Γερμανία και την Ευρώπη» ανέφερε με φόντο τις ευρωεκλογές αλλά και τη συντριβή των Σοσιαλδημοκρατών. «Οι διαρκείς εμπειρίες μας με τη διαχείριση κρίσεων κλόνισαν την εμπιστοσύνη, δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς», ανέφερε σε μια απόπειρα ανάλυσης του αποτελέσματος των ευρωεκλογών.



Μάλιστα σε μια προσπάθεια να διαλύσει τα σύννεφα που πλανώνται εδώ και καιρό πάνω από τη συγκυβέρνηση με τους Πρασίνους και τους Φιλελευθέρους, θέλησε επίσης να διαβεβαιώσει την Ολομέλεια ότι θα υπάρχει συμφωνία για τον γερμανικό προϋπολογισμό του 2025 τις επόμενες εβδομάδες. «Οι προτεραιότητές μας είναι σαφείς» είπε, συμπληρώνοντας ωστόσο ότι «δεν πρέπει να γίνουν περικοπές σε πεδία που άπτονται της κοινωνικής δικαιοσύνης, στην περίθαλψη και τις συντάξεις».

Ο Μερτς με αέρα ηγέτη πρώτου κόμματος

Η παρουσία Σολτς στην Ολομέλεια δεν ολοκληρώθηκε φυσικά με ησυχία, ούτε έμοιαζε «business as usual». Αυτό είναι άλλωστε το κλίμα σχεδόν σε όλες τις κυβερνητικές παρεμβάσεις τα τελευταία δυόμιση χρόνια.



«Ο καγκελάριος είναι ανίκανος αλλά και απρόθυμος να κάνει αυτοκριτική και να διορθώσει τις πολιτικές επιλογές του» ανέφερε ο Φρίντριχ Μερτς, επικεφαλής των Χριστιανοδημοκρατών, που αναδείχθηκαν πρώτο κόμμα στις ευρωεκλογές. Η Γερμανία βιώνει μια περίοδο αβεβαιότητας και ασάφειας, όπως είπε, κάνοντας λόγο για έναν «κυβερνητικό συνασπισμό εξ ανάγκης».

