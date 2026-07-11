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Ιράν και Ομάν συζήτησαν τους μηχανισμούς για ασφαλές πέρασμα από το Ορμούζ

Βάση για τη συζήτηση των δύο διπλωματών, αποτέλεσε το άρθρο 5 του μνημονίου του Ισλαμαμπάντ, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αμπάς Αραγτσί

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Ορμούζ

Τους μηχανισμούς για ασφαλές πέρασμα των πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ, μετά και τις τελευταίες εξελίξεις, συζήτησαν σε υψηλό επίπεδο το Ιράν και το Ομάν.

Την Τεχεράνη εκπροσώπησε ο υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, ο οποίος συναντήθηκε με τον ομόλογό του από το Ομάν, θέτοντας επί τάπητος όλα τα νέα δεδομένα.

Βάση για τη συζήτηση των δύο διπλωματών, αποτέλεσε το άρθρο 5 του μνημονίου του Ισλαμαμπάντ, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αμπάς Αραγτσί.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Κρίση στη Μέση Ανατολή Ιράν Ομάν Στενά του Ορμούζ
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