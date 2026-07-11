Τους μηχανισμούς για ασφαλές πέρασμα των πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ, μετά και τις τελευταίες εξελίξεις, συζήτησαν σε υψηλό επίπεδο το Ιράν και το Ομάν.
Την Τεχεράνη εκπροσώπησε ο υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, ο οποίος συναντήθηκε με τον ομόλογό του από το Ομάν, θέτοντας επί τάπητος όλα τα νέα δεδομένα.
Βάση για τη συζήτηση των δύο διπλωματών, αποτέλεσε το άρθρο 5 του μνημονίου του Ισλαμαμπάντ, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αμπάς Αραγτσί.
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