Τους μηχανισμούς για ασφαλές πέρασμα των πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ, μετά και τις τελευταίες εξελίξεις, συζήτησαν σε υψηλό επίπεδο το Ιράν και το Ομάν.

Την Τεχεράνη εκπροσώπησε ο υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, ο οποίος συναντήθηκε με τον ομόλογό του από το Ομάν, θέτοντας επί τάπητος όλα τα νέα δεδομένα.

Βάση για τη συζήτηση των δύο διπλωματών, αποτέλεσε το άρθρο 5 του μνημονίου του Ισλαμαμπάντ, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αμπάς Αραγτσί.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.