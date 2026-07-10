Ποια στοιχεία «πρόδωσαν» τους συλληφθέντες για την επίθεση στο σπίτι της Νέστορα

Του Μάκη Συνοδινού

Εννιά ημέρες μετά τη συντονισμένη επίθεση με γκαζάκια σε σπίτια τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατία σε Τούμπα και Πυλαία, στη Θεσσαλονίκη, η οποία είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, Βάγια, οι έμπειροι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ κατάφεραν να ξεδιπλώσουν το κουβάρι και να προχωρήσουν στη σύλληψη τριών ατόμων.

Πρόκειται για έναν 29χρονο και μια 26χρονη, για τους οποίους οι Αρχές εκτιμούν πως ήταν οι αναβάτες της μηχανής, αλλά και εναν ακόμη άντρα όπου φέρεται να έδωσε «καταφύγιο» στους φερόμενους ως δράστες μετά τις επιθέσεις.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, το ζευγάρι είναι γνώριμο των Αρχών, καθώς εδώ και χρόνια κινείται στον αντιεξουσιαστικό χώρο και έχει απασχολήσει τουλάχιστον δύο φορές στο παρελθόν. Όπως είχε γράψει το skai.gr στις 2 Ιουλίου, οι έρευνες των αρχών είχαν επικεντρωθεί στον αναρχικό χώρο.

Ο 29χρονος είναι γνωστός στους αναρχικούς κύκλους της Θεσσαλονίκης και η 26χρονη, η οποία κατάγεται από την Αθήνα, αλλά διέμενε στη Θεσσαλονίκη, κινείται σε αντιεξουσιαστικούς χώρους. Μάλιστα η 26χρονη φέρεται μετά την επίθεση να έφυγε από την Θεσσαλονίκη για Κρήτη, καθώς εκεί συνελήφθη μετά από γιγάντια επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ.

Τα ευρήματα που «πρόδωσαν» τους συλληφθέντες

Γενετικό υλικό που εντοπίστηκε μετά την επίθεση στο σπίτι της Νεστορα, αλλά και βιντεοληπτικό υλικό που συνέλεξαν οι αξιωματικοί της αντιτρομοκρατικής έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στο να φτάσουν στα ίχνη τους.

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν πως ημέρες πριν από την επίθεση το ζευγάρι παρακολουθούσε το σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα μελετώντας τόσο το πώς θα πραγματοποιήσουν την επίθεση όσο και το δρομολόγιο διαφυγής που θα ακολουθούσε.

Πολύ σημαντικό ρόλο στις έρευνες έπαιξε και ο εντοπισμός του «καταφυγίου» που βρήκαν μετά οι δράστες, καθώς απέχει 3-4 λεπτά από το σημείο της επίθεσης στη Νεστορα.

Ωστόσο το δίκτυο των εμπλεκομένων φαίνεται πως είναι μεγαλύτερο με τις Αρχές να δίνουν αγώνα δρόμου για να φτάσουν στα ίχνη και άλλων εμπλεκόμενων τόσο στην επίθεση στη Νέστορα όσο και στις άλλες δύο επιθέσεις που πραγματοποιήθηκαν στη Θεσσαλονίκη.

Πηγή: skai.gr

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