Βόρεια Ρωσία: 20 τραυματίες από τον εκτροχιασμό τρένου

Είκοσι άνθρωποι τραυματίστηκαν σήμερα μετά τον εκτροχιασμό αρκετών βαγονιών αμαξοστοιχίας που μετέφερε περισσότερους από 200 επιβάτες στον ρωσικό Άπω Βορρά, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Another disaster in Russia. Seems that this happens every day now. This time, a passenger train derailed in the Komi Republic. The reason for the derailment was erosion of the track due to heavy rainfall. 9 or 10 carriages overturned, injuring dozens of passengers.



Instead of… pic.twitter.com/oUUvfZHL5v June 26, 2024

Η επιβατική αμαξοστοιχία εκτελούσε το δρομολόγιο από την πόλη Βορκούτα, βόρεια του Αρκτικού Κύκλου, με προορισμό το λιμάνι του Νοβοροσίσκ, στη Μαύρη Θάλασσα, στον νότο της χώρας. Εκτροχιάστηκε κοντά στην πόλη Ιντα, στη δημοκρατία των Κόμι, ένα αραιοκατοικημένο έδαφος στο οποίο επικρατεί δριμύ ψύχος.

"Υπήρχαν 215 επιβάτες μέσα στο τρένο. Είκοσι άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων τρεις είναι σε σοβαρή κατάσταση", δήλωσε μέσω του Telegram ο επικεφαλής της δημοκρατίας των Κόμι, Βλαντίμιρ Ούιμπα. Όπως δήλωσε, μόνο "η ουρά" της αμαξοστοιχίας βγήκε από τις ράγες.

Η εθνική εταιρεία σιδηροδρόμων, RZD, δήλωσε μέσω του Telegram ότι σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η αιτία του εκτροχιασμού ήταν "η παράσυρση από τα νερά μετά τις σφοδρές βροχοπτώσεις".

UPDATE:

At least 5 people have suffered light injuries after at least 9 carriages of a passenger train derailed in Russia's Komi region, according to the Mash telegram channel.

The bad condition of the tracks may have contributed to the accident. pic.twitter.com/wXVnMZ9tZe — FlashFeed (@FlashFeed365) June 26, 2024

Τα ατυχήματα στις συγκοινωνίες δεν είναι σπάνια στη Ρωσία, κυρίως στις απομακρυσμένες και απομονωμένες περιοχές αυτής της τεράστιας χώρας, η οποία διαθέτει ένα από τα πιο εκτεταμένα σιδηροδρομικά δίκτυα στον κόσμο.

Από τότε που άρχισε η ρωσική επίθεση στην Ουκρανία, αρκετές δολιοφθορές σε σιδηροδρομικές γραμμές έχουν σημειωθεί στη Ρωσία και αποδίδονται από τις αρχές σε Ουκρανούς πράκτορες ή υποστηρικτές του Κιέβου, καθώς ο σιδηρόδρομος είναι ένα από τα στοιχεία της επιμελητειακής υποστήριξης του ρωσικού στρατού.

Αρκετά άτομα καταδικάστηκαν επίσης σε βαριές ποινές γιατί προκάλεσαν ζημιές ή κατέστρεψαν ηλεκτρικές υποδομές που συνδέονται με τις σιδηροδρομικές μεταφορές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.