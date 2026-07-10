Ο λαγοκέφαλος «εισέβαλε» και στο Ισραήλ - «Μπορεί να σκοτώσει σε μερικές ώρες»

Στα... σαγόνια του λαγοκέφαλου. Στις ισραηλινές ακτές «εισέβαλε» και ο γνώριμός μας στην Ελλάδα λαγοκέφαλος όπως αναφέρουν ισραληνικά ΜΜΕ. «Ο λαγοκέφαλος έχει γίνει μια θανατηφόρα απειλή κατά μήκος των μεσογειακών ακτών του Ισραήλ. Με δόντια που μπορούν να κόψουν δάχτυλα και μια νευροτοξίνη χωρίς αντίδοτο, αυτό το χωροκατακτητικό είδος κάνει τις εξόδους στην παραλία επικίνδυνες» σημειώνει το κανάλι 14.

Αυτό που ξεκίνησε ως μια αραιή παρουσία χωροκατακτητικών ειδών έχει μετατραπεί τα τελευταία χρόνια σε πραγματική απειλή για κολυμβητές και ψαράδες κατά μήκος των ακτών του Ισραήλ και της Μεσογείου. Ο Lagocephalus spadiceus, ή αλλιώς ο ημι-λείος χρυσός λαγοκέφαλος, δεν αποτελεί απλώς μια οικολογική όχληση — είναι ένας άμεσος κίνδυνος για την υγεία. Το χωροκατακτητικό αυτό είδος, το οποίο έφτασε από την Ερυθρά Θάλασσα και τον Ινδικό Ωκεανό μέσω της Διώρυγας του Σουέζ, βρήκε ένα ιδανικό περιβάλλον στη Μεσόγειο που θερμαίνεται. Και ήρθε για να μείνει.

Σύμφωνα με το κανάλι 14, ο κύριος κίνδυνος έγκειται σε μια ισχυρή νευροτοξίνη που ονομάζεται τετροδοτοξίνη, η οποία βρίσκεται στα εσωτερικά όργανα και τη σάρκα του ψαριού. Είναι μια από τις πιο θανατηφόρες τοξίνες στη φύση και, κρίσιμο είναι ότι προς το παρόν δεν υπάρχει συγκεκριμένο αντίδοτο. Η έκθεση στο δηλητήριο μπορεί να οδηγήσει σε ταχεία επιδείνωση της ιατρικής κατάστασης, συμπεριλαμβανομένης της ναυτίας, της μυϊκής παράλυσης και της αναπνευστικής ανεπάρκειας. Χωρίς επείγουσα ιατρική βοήθεια, ο θάνατος μπορεί να επέλθει μέσα σε λίγες ώρες, καθώς η μόνη θεραπεία που διατίθεται στα νοσοκομεία είναι η υποστηρικτική φροντίδα μέχρι να απομακρυνθεί η τοξίνη από το σώμα.

Πέρα από τον κίνδυνο δηλητηρίασης, το ψάρι είναι εξοπλισμένο με ένα απίστευτα ισχυρό σύνολο δοντιών ικανό να διαπεράσει σκληρά υλικά όπως ξύλο και ελαφρύ μέταλλο. Τα τελευταία χρόνια, οι αναφορές για την επιθετικότητα του ψαριού προς τους ανθρώπους έχουν αυξηθεί, με κρούσματα στην Ευρώπη κολυμβητών που δέχονται επίθεση στο νερό. Στην Ελλάδα, για παράδειγμα, μια ηλικιωμένη γυναίκα χρειάστηκε ράμματα αφού δαγκώθηκε απροσδόκητα κοντά στην ακτογραμμή. Η δύναμη του δαγκώματος είναι τόσο ισχυρή που μπορεί να κόψει δάχτυλα, καθιστώντας οποιαδήποτε τυχαία συνάντηση με το ψάρι στο νερό ένα δυνητικά σοβαρό συμβάν τραυματισμού.

Η απειλή δεν περιορίζεται στο νερό - τα ψάρια που ξεβράζονται στην ακτή αποτελούν πραγματικό κίνδυνο για τα κατοικίδια ζώα. Τις τελευταίες δύο εβδομάδες, δύο σκυλιά στο Ισραήλ, η Κάρμα και ο Μάικι, γλίτωσαν οριακά τον θάνατο αφού ήρθαν σε επαφή με ένα δηλητηριώδες ψάρι που βρισκόταν στην άμμο. Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι ακόμη και ένα ελαφρύ γλείψιμο ή δάγκωμα από έναν σκύλο μπορεί να καταλήξει σε γρήγορο θάνατο λόγω κατάρρευσης του συστήματος. Οι ιδιοκτήτες σκύλων που περπατούν κατά μήκος της ακτογραμμής χρειάζονται μέγιστη επαγρύπνηση, καθώς η φυσική περιέργεια του ζώου μπορεί να οδηγήσει σε μια θανατηφόρα συνάντηση με υπολείμματα ψαριών που ξεβράζονται από τη θάλασσα.

«Δεδομένης της ανησυχητικής εξάπλωσης, οι αρχές στις μεσογειακές χώρες διερευνούν δημιουργικές λύσεις, όπως η δημιουργία θαλάσσιων φραγμών σε δημοφιλείς περιοχές θέρετρων. Το κοινό καλείται να ακολουθεί βασικούς κανόνες ασφαλείας: μην αγγίζετε το ψάρι με γυμνά χέρια, μην το μαγειρεύετε ή το τρώτε υπό οποιεσδήποτε συνθήκες και να μένετε μακριά του εάν το συναντήσετε στην παραλία. Σε περίπτωση δαγκώματος ή ύποπτης δηλητηρίασης, ζητήστε αμέσως επείγουσα ιατρική περίθαλψη σε νοσοκομείο - μια γρήγορη αντίδραση θα μπορούσε να κάνει τη διαφορά μεταξύ ζωής και θανάτου» καταλήγει το δημοσίευμα.

Πηγή: skai.gr

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