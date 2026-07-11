Και 2η εστία πυρκαγιάς εντοπίστηκε εντός δασικής έκτασης πλησίον της αρχικής πυρκαγιάς που εντοπίστηκε σε αγροτοδασική έκταση στον Κάμπο Παραμυθιάς Ιωαννίνων, σήμερα 11 Ιουλίου 2026, με χρονική διαφορά 20 λεπτών μετά την πρώτη.

Οι δυνάμεις ενισχύθηκαν στις δύο διαφορετικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν εντός δασικής έκτασης στον Κάμπο Παραμυθιάς Θεσπρωτίας

Πλέον επιχειρούν, 48 πυροσβέστες με 2 ομάδα πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ και 15 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Ηπείρου.

Υπενθυμίζεται ότι, στις 17:45 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση των κατοίκων του οικισμού Γαλατάς με κατεύθυνση προς τον οικισμό Καριώτη.

Μέχρι στιγμής και οι 2 πυρκαγιές εξελίσσονται μακρυά από οικίες ή υποδομές, ωστόσο η Πολιτική Προστασία έστειλε μήνυμα 112 στους κατοίκους της περιοχής Γαλατά, προκειμένου να απομακρυνθούν προς Καριώτη.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Γαλατά της Περιφερειακής Ενότητας #Θεσπρωτίας



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε προς #Καριώτη



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/GY26GrlKvl@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 11, 2026

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ιωαννίνων έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.

Πηγή: skai.gr

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