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Δύο εστίες πυρκαγιάς στον Κάμπο Παραμυθιάς Ιωαννίνων - 112 στους κατοίκους του Γαλατά

Επιχειρούν 24 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκαν 4 αεροσκάφη

UPDATE: 18:09
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Πυροσβεστική

Και 2η εστία πυρκαγιάς εντοπίστηκε εντός δασικής έκτασης πλησίον της αρχικής πυρκαγιάς που εντοπίστηκε σε αγροτοδασική έκταση στον Κάμπο Παραμυθιάς Ιωαννίνων, σήμερα 11 Ιουλίου  2026,  με χρονική διαφορά 20 λεπτών μετά την πρώτη.

Οι δυνάμεις ενισχύθηκαν στις δύο διαφορετικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν εντός δασικής έκτασης στον Κάμπο Παραμυθιάς Θεσπρωτίας

Πλέον επιχειρούν, 48 πυροσβέστες με 2 ομάδα πεζοπόρων της 5ης  ΕΜΟΔΕ και  15 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Ηπείρου.

Υπενθυμίζεται ότι, στις 17:45 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση των κατοίκων του οικισμού Γαλατάς με κατεύθυνση προς τον οικισμό Καριώτη.

Μέχρι στιγμής και οι 2 πυρκαγιές εξελίσσονται μακρυά από οικίες ή υποδομές, ωστόσο η Πολιτική Προστασία έστειλε μήνυμα 112 στους κατοίκους της περιοχής Γαλατά, προκειμένου να απομακρυνθούν προς Καριώτη.

Το  Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ιωαννίνων έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Πυρκαγιά Ιωάννινα
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