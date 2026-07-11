Φωτιά σε χορτολιβαδική έκταση στο Περιβολάκι Λαγκαδά - Μήνυμα 112

Πυρκαγιά κοντά σε οικισμό στην περιοχή Περιβολάκι του Δήμου Λαγκαδά ξέσπασε λίγο μετά τις 15:00 το Σάββατο.

Αμέσως κινητοποιήθηκαν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ενώ εστάλη μήνυμα από το 112, προκειμένου να είναι έτοιμοι οι κάτοικοι, στην περίπτωση που κριθεί απαραίτητη η μετακίνησή τους.

Λίγη ώρα αργότερα, η Πολιτική Προστασία εξέδωσε μήνυμα 112 προκειμένου οι κάτοικοι της περιοχής Περιβολάκι, να απομακρυνθούν προς τον Λαγκαδά.

Δείτε βίντεο από το μέτωπο της φωτιάς:

Πιο συγκεκριμένα, κινητοποιήθηκαν 42 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 2ης #ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα και 2 ελικόπτερα, ενώ υπάρχει και συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου.

Πηγή: skai.gr

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