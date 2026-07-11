Έρλινγκ Χάαλαντ: «Πολεμική μηχανή» μέσα στο γήπεδο, "babygirl" έξω από αυτό

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ, με ύψος 1,95 μ., είναι μια επιβλητική παρουσία που μπορεί να κάνει ακόμη και άλλους ποδοσφαιριστές να φαίνονται μικροί τόσο σε σωματική διάπλαση όσο και σε ποδοσφαιρικό ταλέντο. Έχοντας σημειώσει επτά γκολ σε τέσσερις αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου μέχρι το Σάββατο, ο Νορβηγός επιθετικός έχει χαρακτηριστεί «μηχανή». Αν όμως ρωτήσει κανείς τους νέους, φανατικούς θαυμαστές του, θα ακούσει ότι είναι επίσης ένα "babygirl" ή ακόμη και μια «πριγκίπισσα».

Ο Χάαλαντ έχει εξελιχθεί σε φαινόμενο των κοινωνικών δικτύων. Τόσο οι δικές του αναρτήσεις όσο και τα αμέτρητα memes που δημιουργούν οι χρήστες έχουν μετατρέψει ακόμη και ανθρώπους που δεν παρακολουθούσαν ποδόσφαιρο σε ένθερμους υποστηρικτές του.

Η αντίθεση ανάμεσα στην επιβλητική του εμφάνιση και τη χαλαρή, χιουμοριστική παρουσία του στο διαδίκτυο έχει συμβάλει σημαντικά στη δημοτικότητά του. Οι θαυμαστές σχολιάζουν συχνά τα μακριά ξανθά μαλλιά του, τα ασορτί λαστιχάκια που χρησιμοποιεί, αλλά και τις παιχνιδιάρικες αναρτήσεις του, όπως μια selfie με φίλτρο του Snapchat όπου αποκαλούσε τον Σρεκ «δίδυμό» του. Αυτή η αντίθεση ανάμεσα στον αμείλικτο σκόρερ του γηπέδου και τον πιο ευαίσθητο, ανέμελο χαρακτήρα που προβάλλει στο διαδίκτυο τον έχει κατατάξει στην κατηγορία των "babygirl". Ο όρος χρησιμοποιείται συχνά από θαυμαστές για άνδρες διασημότητες ή φανταστικούς χαρακτήρες που αποπνέουν ευαισθησία, καλοσύνη ή μια αίσθηση τρυφερότητας.

Ο Χάαλαντ αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της ευρύτερης τάσης που θέλει τους ποδοσφαιριστές να αντιμετωπίζονται ως προσωπικότητες της ποπ κουλτούρας, κυρίως χάρη στον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζουν τον εαυτό τους εκτός γηπέδου.

Ο Χάαλαντ ως «όμορφη Νορβηγίδα πριγκίπισσα»

Η Σάρα Γουίλσον, δημιουργός περιεχομένου για το μπέιζμπολ στη Νέα Υόρκη, άρχισε να παρακολουθεί ποδόσφαιρο μόλις τον τελευταίο μήνα. Ωστόσο, έγινε τόσο μεγάλη θαυμάστρια του Χάαλαντ ώστε ξεκίνησε μια πολύωρη αναζήτηση για να αγοράσει τη φανέλα του.

«Αγαπώ τον Έρλινγκ Χάαλαντ περισσότερο κι από τη ζωή μου», είπε σε ένα βίντεο που έγινε viral. «Δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται να είσαι μια τόσο όμορφη Νορβηγίδα πριγκίπισσα και ταυτόχρονα ένας από τους καλύτερους επιθετικούς στον κόσμο.»

Η δημοτικότητά του, ήδη τεράστια ως πρώτου σκόρερ της Premier League, έχει εκτοξευθεί ακόμη περισσότερο στη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Σύμφωνα με τη Γουίλσον, αυτό οφείλεται στον συνδυασμό εξαιρετικού ταλέντου και ιδιαίτερης προσωπικότητας.

«Είναι απίστευτα ταλαντούχος, αυτό είναι το πρώτο στοιχείο. Μετά ανακαλύπτεις ότι είναι μόλις 25 ετών και ίσως ο πιο Gen Z αθλητής της διοργάνωσης», δήλωσε στο Associated Press, αναφερόμενη στη χρήση του Snapchat και των αστείων φίλτρων στις φωτογραφίες του. «Πολλοί σκέφτονται: “Αυτός ο τύπος είναι ξεκαρδιστικός. Είναι πλέον ο αγαπημένος μου παίκτης.” Αυτό ακριβώς συνέβη και με μένα.»

Οι εκφραστικές αντιδράσεις του μέσα στο γήπεδο και η χαρακτηριστική εμφάνισή του έχουν δημιουργήσει εκατοντάδες memes. Ο ίδιος όχι μόνο δεν τα αποφεύγει, αλλά συμμετέχει ενεργά στη διαδικτυακή κουλτούρα: δημοσιεύει χιουμοριστικές selfies στο Instagram, ανεβάζει μεγάλα βίντεο στο YouTube και επικοινωνεί με τους θαυμαστές του μέσω των δημόσιων ιστοριών του στο Snapchat, συχνά αυτοσαρκαζόμενος.

Αφού πέτυχε δύο γκολ στον αγώνα που απέκλεισε τη Βραζιλία, ανέβασε μια αυτάρεσκη selfie από τα αποδυτήρια με τη λεζάντα: "Well well well". Όταν ένα βίντεο στο Instagram, με σχεδόν 100 εκατομμύρια προβολές, παρομοίασε την εμφάνισή του με ένα φρέσκο κρεμμυδάκι, εκείνος απάντησε στα σχόλια με ένα GIF ενός σκύλου που τον κοιτούσε με πλάγιο βλέμμα. Όταν η Google πρόσθεσε μια κινούμενη εικόνα με Βίκινγκες στα αποτελέσματα αναζήτησης του ονόματός του, ο Χάαλαντ έγραψε στο X: «Ένα πράγμα πρέπει να κάνετε σήμερα… ψάξτε το όνομά μου στη Google», συνοδεύοντας το μήνυμα με ένα emoji που κλείνει το μάτι.

Σε συνέντευξη Τύπου την Πέμπτη, ο Χάαλαντ δήλωσε ότι απολαμβάνει την αγάπη που λαμβάνει από το αμερικανικό κοινό.

«Νομίζω ότι είναι πολύ ωραίο, γιατί μου αρέσουν οι Αμερικανοί. Τους βρίσκω αρκετά αστείους. Μου αρέσει ο τρόπος που είναι», είπε. «Όλη η εμπειρία του Παγκοσμίου Κυπέλλου μέχρι στιγμής ήταν καταπληκτική.»

Ο καθηγητής του Πανεπιστημίου της Αριζόνα, Τζέφρι Κάσινγκ, που έχει μελετήσει τη χρήση των κοινωνικών δικτύων από αθλητές και φιλάθλους, υποστηρίζει ότι ο αθλητισμός αποτελεί μια «πολιτισμική δύναμη», αντίστοιχη με την πολιτική ή τη θρησκεία. Θεωρεί φυσικό το γεγονός ότι ο Χάαλαντ έχει ξεπεράσει τα όρια του ποδοσφαίρου και έχει αποκτήσει κοινό που δεν ενδιαφερόταν προηγουμένως για το άθλημα.

«Παλαιότερα υπήρχε μεγάλη "φύλαξη των πυλών". Άκουγες έναν αθλητή μόνο σε κάποια συνέντευξη ή συνέντευξη Τύπου», εξηγεί. «Σήμερα οι ίδιοι οι αθλητές έχουν πολύ μεγαλύτερο έλεγχο στην εικόνα που προβάλλουν.»

Οι θαυμαστές διαμορφώνουν την εικόνα των αγαπημένων τους παικτών

Η άμεση πρόσβαση των φιλάθλων στους αθλητές μέσω των κοινωνικών δικτύων ενισχύει αυτό που οι ειδικοί ονομάζουν «παρακοινωνική σχέση»: μια μονόπλευρη αίσθηση οικειότητας, κατά την οποία οι θαυμαστές αισθάνονται ότι γνωρίζουν προσωπικά κάποιον που στην πραγματικότητα δεν τους γνωρίζει.

Η καθηγήτρια Γκέιλ Στέβερ εξηγεί ότι οι περισσότερες τέτοιες σχέσεις είναι απολύτως φυσιολογικές και υγιείς, ενώ μόνο ένα μικρό ποσοστό οδηγείται σε ακραίες συμπεριφορές.

Η 19χρονη Σκάιλα Κλαρκ από το Μπρίσμπεϊν της Αυστραλίας, φοιτήτρια αθλητικής διοίκησης και φίλαθλος του ποδοσφαίρου από μικρή ηλικία, αναφέρει ότι έχει δει και τη σκοτεινή πλευρά αυτού του φαινομένου: επιθέσεις εναντίον παικτών μετά από κακές εμφανίσεις ή ακόμη και αδικαιολόγητη στοχοποίηση των συντρόφων και των οικογενειών τους. Ο ίδιος ο Χάαλαντ χαρακτήρισε το περιεχόμενο που δημιουργείται με τεχνητή νοημοσύνη γύρω από τους ποδοσφαιριστές «λίγο τρομακτικό». Παρ' όλα αυτά, σημείωσε ότι το ενδιαφέρον για την εθνική ομάδα της Νορβηγίας και τις παραδόσεις της αποτελεί ένδειξη επιτυχίας.

Ακόμη και οι υγιείς παρακοινωνικές σχέσεις μπορεί να φαίνονται παράξενες σε όσους δεν είναι εξοικειωμένοι με την κουλτούρα του διαδικτύου. Ο Χάαλαντ δεν είναι ο μόνος ποδοσφαιριστής που έχει αποκτήσει μια τόσο ιδιαίτερη διαδικτυακή εικόνα ούτε ο μόνος που οι θαυμαστές αποκαλούν "babygirl".

Ανάλογη αντιμετώπιση έχει δεχθεί και ο Λούκα Μόντριτς, ιδιαίτερα μετά τον αποκλεισμό της Κροατίας στον τελευταίο διεθνή αγώνα της καριέρας του. Σύμφωνα με την Κλαρκ, η δύσκολη παιδική του ηλικία κατά τη διάλυση της Γιουγκοσλαβίας έχει κάνει πολλούς θαυμαστές να τον βλέπουν με ακόμη μεγαλύτερη τρυφερότητα, χρησιμοποιώντας παιδικές φωτογραφίες του σε βίντεο και αφιερώματα.

Παρότι ο Μόντριτς διατηρεί πολύ πιο διακριτική παρουσία στα κοινωνικά δίκτυα σε σχέση με τον Χάαλαντ, ο Κάσινγκ επισημαίνει ότι οι ίδιοι οι θαυμαστές αναλαμβάνουν να διαμορφώσουν τη δημόσια εικόνα των αγαπημένων τους παικτών, προσθέτοντας στις φωτογραφίες τους καρδιές, κορδέλες και άλλα χαριτωμένα στοιχεία.

Ενόψει του προημιτελικού της Νορβηγίας με την Αγγλία, το ενδιαφέρον των φιλάθλων επικεντρώθηκε επίσης στη φιλία του Χάαλαντ με τον Τζουντ Μπέλινγκχαμ, πρώην συμπαίκτη του. Πολλοί δημιούργησαν βίντεο και εικόνες που παρουσιάζουν τους δύο ποδοσφαιριστές σαν ζευγάρι, εμπνευσμένοι από τη δημοφιλή τηλεοπτική σειρά "Heated Rivalry", στην οποία δύο αντίπαλοι παίκτες χόκεϊ ερωτεύονται.

«Πολλοί το αποκαλούν “Heated Haalandry”», λέει η 19χρονη Νουλάρα Ράτγουατε, φοιτήτρια Καλών Τεχνών στο Πανεπιστήμιο της Μελβούρνης. Τα βίντεό της για τον Χάαλαντ έγιναν επίσης viral.

Η ίδια παραδέχεται ότι «δεν υποτίθεται πως μιλάει για ποδόσφαιρο», επειδή δεν γνωρίζει πολλά για το άθλημα. Παρ' όλα αυτά, δεν έχει καμία διάθεση να σταματήσει να τον υποστηρίζει. Τον περιγράφει ως έναν «μεγάλο, φιλικό γίγαντα» και, παρότι μέχρι πρόσφατα δεν ασχολούνταν ιδιαίτερα με το ποδόσφαιρο, πλέον παρακολουθεί τους αγώνες για να υποστηρίξει τη Νορβηγία.

Πηγή: skai.gr

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