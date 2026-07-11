Σε εξαιρετικό δρόμο η επιστροφή του Κλοπ στους πάγκους για χάρη της εθνικής Γερμανίας

Απόλαυσε τον ελεύθερο χρόνο του, χάρηκε την οικογένειά του, έκανε πράγματα που η προπονητική και η απαιτητική καθημερινότητα δεν του είχαν επιτρέψει για πολλά χρόνια, αλλά τώρα ο Κλοπ επιστρέφει!

Ο σύγχρονος αναμορφωτής της Λίβερπουλ δείχνει έτοιμος για τον πάγκο της εθνικής ομάδας της Γερμανίας, ώστε να καθοδηγήσει τα «πάντσερ» στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2030.

Απολαμβάνοντας το φετινό Μουντιάλ ως τηλεσχολιαστής, αλλά βιώνοντας ξανά το ποδόσφαιρο από… μέσα, ο Klopp αποφάσισε να βοηθήσει το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της πατρίδας του σε μια πολύ δύσκολη στιγμή.

Ο Γιούλιαν Νάγκελσμαν αποτέλεσε παρελθόν από τη θέση στον πάγκο, μετά και τον αποκλεισμό των Γερμανών στη φάση των «32» του φετινού Μουντιάλ.

Πηγή: skai.gr

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