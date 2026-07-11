Τένις: Πρώτος τίτλος για Μπαντόσα μετά από δύο χρόνια

Την επιστροφή στις επιτυχίες και τους τίτλους μετά από δύο ολόκληρα χρόνια πανηγύρισε το απόγευμα του Σαββάτου (11/07) η Πάουλα Μπαντόσα.

Η Ισπανίδα τενίστρια, που βρίσκεται στο Νο.141 του κόσμου, επικράτησε με 2-0 σετ (7-5, 7-5) της Σιμόνα Βάλτερτ (Νο.90) στον τελικό του WTA 150 Bastad και κατέκτησε τον τίτλο στο τουρνουά της Σουηδίας.

Η 28χρονη αθλήτρια επέστρεψε στις κατακτήσεις μετά από το τουρνουά της Ουάσιγκτον το 2024, έχοντας αντιμετωπίσει πολλούς τραυματισμούς σε αυτά τα τελευταία χρόνια, με αποτέλεσμα να υποχωρήσει στην παγκόσμια κατάταξη.

Η εξαιρετική της εβδομάδα που πραγματοποίησε στα χωμάτινα κορτ της Σουηδίας της επέτρεψε να αναρριχηθεί στο ranking και πλέον να χτυπά με αξιώσεις την πόρτα του Top-100.

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