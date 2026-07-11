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Έκλεισε ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της Κλαμπ Μπριζ η Μπαρτσελόνα

Η Μπαρτσελόνα ήρθε σε συμφωνία με την Κλαμπ Μπριζ για την απόκτηση του 18χρονου μεσοεπιθετικού, Τζεσέ Μπισιβού

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Μπισιβού

Έτοιμη να ολοκληρώσει μια μεταγραφή με φόντο το παρόν, αλλά κυρίως το μέλλον, είναι η Μπαρτσελόνα.

Σύμφωνα με πλήθος δημοσιευμάτων, οι «μπλαουγκράνα» ήρθαν σε οριστική συμφωνία με την Κλαμπ Μπριζ για την απόκτηση του Τζεσέ Μπισιβού, ο οποίος και θεωρείται ως ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του βελγικού ποδοσφαίρου.

Ο 18χρονος Βέλγος με ρίζες από την Γκάνα που αγωνίζεται στις θέσεις των εξτρέμ, αναμένεται να κοστίσει στους Καταλανούς ένα ποσό κοντά στα 10 εκατομμύρια ευρώ, με την ομάδα του Τζόλη να διατηρεί και ένα ποσοστό μεταπώλησης.

Διεθνής με όλες τις μικρές εθνικές του Βελγίου, ο νεαρός άσος αγωνιζόταν μέχρι πρότινος στη β' ομάδα της Κλαμπ Μπριζ, έχοντας 36 συμμετοχές με δύο γκολ και ισάριθμες ασίστ στη δεύτερη κατηγορία της χώρας.

Πηγή: sport-fm.gr

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TAGS: Μπαρτσελόνα ποδόσφαιρο
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