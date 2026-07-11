Λύγισε στο φινάλε ο ΠΑΟΚ, τον άφησε με... προβληματισμούς και ερωτηματικά η Τβέντε

Ένας ΠΑΟΚ χωρίς την απαιτούμενη ένταση και δημιουργική φρεσκάδα γνώρισε την ήττα με 3-2 από την Τβέντε, καταγράφοντας την πρώτη του φετινή απώλεια στα φιλικά προετοιμασίας.

Μετά το εξαιρετικό 3/3 στα προηγούμενα τεστ, ο «Δικέφαλος του Βορρά» βρήκε απέναντί του έναν ιδιαίτερα απαιτητικό αντίπαλο, με τους Ολλανδούς να μην του επιτρέπουν να συνεχίσει το νικηφόρο σερί του. Παρά το γεγονός ότι η κεφαλιά του Γερεμέγιεφ στο 87ο λεπτό έφερε το ματς στα ίσα και έκανε τους πάντες να πιστέψουν πως η αναμέτρηση θα ολοκληρωνόταν ισόπαλη, ο Χλίνσον είχε διαφορετική άποψη, διαμορφώνοντας στο 90+3' το τελικό 3-2 υπέρ της Τβέντε.

Ο ΠΑΟΚ μπήκε με διάθεση να πιέσει από τα πρώτα λεπτά της φιλικής αναμέτρησης με την Τβέντε και μόλις στο 3ο λεπτό δημιούργησε την πρώτη του αξιόλογη στιγμή. Ο Κένι έκανε τη σέντρα από τα δεξιά προς τον Τάισον, ο Βραζιλιάνος κράτησε την μπάλα και επιχείρησε να συνδυαστεί με τον Κωνσταντέλια, όμως η ολλανδική άμυνα κατάφερε να απομακρύνει τον κίνδυνο.

Τρία λεπτά αργότερα, ο Κωνσταντέλιας πραγματοποίησε εξαιρετική ατομική προσπάθεια στην αντεπίθεση, αφήνοντας πίσω του όποιον βρέθηκε στον δρόμο του, πριν δοκιμάσει το πόδι του από μακρινή απόσταση. Ο τερματοφύλακας της Τβέντε, ωστόσο, αντέδρασε δύσκολα αλλά αποτελεσματικά, αποσοβώντας το γκολ.

Η απάντηση των Ολλανδών ήρθε άμεσα, με τον Χέσελινγκ να επιχειρεί σουτ στην κίνηση στο 7ο λεπτό, αναγκάζοντας τον Παβλένκα σε μία εξαιρετική επέμβαση, με τον Τσέχο πορτιέρε να επιδεικνύει τα γρήγορα αντανακλαστικά του.

Ο ΠΑΟΚ κατάφερε να πάρει το προβάδισμα στο 10ο λεπτό με έναν ανέλπιστο τρόπο. Ένα σοβαρό λάθος στην άμυνα της Τβέντε και η κακή συνεννόηση ανάμεσα στον Νόισταντ και τον τερματοφύλακά του είχαν ως αποτέλεσμα η μπάλα να καταλήξει στα δίχτυα, με τον «Δικέφαλο του Βορρά» να προηγείται χωρίς ουσιαστικά να χρειαστεί να παρέμβει στη φάση.

Η Τβέντε προσπάθησε να αντιδράσει και στο 20ό λεπτό ο Χλίνσον επιχείρησε σουτ από πλάγια θέση, με τον Παβλένκα να μπλοκάρει χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία. Οι Ολλανδοί συνέχισαν να απειλούν και στο 32' βρέθηκαν κοντά στην ισοφάριση, όταν μία επικίνδυνη κάθετη πάσα βρήκε τον Χλίνσον, όμως το γύρισμά του κόντραρε και κατέληξε κόρνερ.

Τελικά, η πίεση της Τβέντε απέδωσε καρπούς στο 36ο λεπτό. Ο Όργιαστερ πραγματοποίησε εξαιρετική ατομική ενέργεια, μπήκε στην περιοχή, απέφυγε υποδειγματικά τον προσωπικό του αντίπαλο και με άψογο τελείωμα έστειλε την μπάλα στο δοκάρι και στη συνέχεια στα δίχτυα, διαμορφώνοντας το 1-1.

Στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, ο ΠΑΟΚ άγγιξε ξανά το προβάδισμα, με τον Τάισον να δοκιμάζει το σουτ μέσα από την περιοχή της Τβέντε, όμως η μπάλα πέρασε ελάχιστα άουτ, με το 1-1 να παραμένει μέχρι την ανάπαυλα.

Έπειτα από την ισοφάριση του πρώτου μέρους, η Τβέντε μπήκε πιο δυνατά στην επανάληψη και στο 57ο λεπτό κατάφερε να φτάσει στην ανατροπή. Ύστερα από όμορφη κυκλοφορία της μπάλας και γρήγορες εναλλαγές πάσας μέσα στην περιοχή του ΠΑΟΚ, η μπάλα έφτασε στον Χέσελινκ, ο οποίος από πλεονεκτική θέση δεν δυσκολεύτηκε να τη στείλει στα δίχτυα για το 2-1 των Ολλανδών.

Την ίδια ώρα, ο «Δικέφαλος του Βορρά» αντιμετώπιζε σημαντικά προβλήματα στο δημιουργικό κομμάτι, αδυνατώντας να απειλήσει με συνέπεια την εστία της Τβέντε. Αντίθετα, οι Ολλανδοί παρουσιάζονταν πιο ουσιαστικοί και εκμεταλλεύονταν στο έπακρο τις ευκαιρίες που δημιουργούσαν, γεγονός που τους επέτρεψε να διατηρούν το προβάδισμα.

Στο 63ο λεπτό, ο Τσιφτσής κράτησε όρθιο τον ΠΑΟΚ, πραγματοποιώντας σπουδαία επέμβαση στην προσπάθεια του Χέσελινκ από αρκετά πλάγια θέση και αποτρέποντας το τρίτο γκολ της Τβέντε.

Κόντρα στη ροή του αγώνα, ο ΠΑΟΚ βρήκε τον τρόπο να επιστρέψει στο παιχνίδι στο 87'. Ο Κένι έβγαλε εξαιρετική σέντρα στην καρδιά της περιοχής, εκεί όπου ο Γερεμέγιεφ πετάχτηκε στην πορεία της μπάλας και με κοντινή κεφαλιά νίκησε τον αντίπαλο τερματοφύλακα, φέρνοντας το ματς στα ίσα και γράφοντας το 2-2.

Ωστόσο, οι Ολλανδοί είχαν τον τελευταίο λόγο. Στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων, έπειτα από φάση διαρκείας και αδυναμία της άμυνας του ΠΑΟΚ να απομακρύνει τον κίνδυνο, ο Χλίνσον βρέθηκε στο κατάλληλο σημείο και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, διαμορφώνοντας το τελικό 3-2 υπέρ της Τβέντε.

Η 11άδα του ΠΑΟΚ: Παβλένκα(46' Τσιφτσής), Ελουστόντο(45+1' Μπαταούλας), Κένι, Μιχαηλίδης(57' Κοσίδης), Τέιλορ, Ζαφείρης(78' Τσοπούρογλου), Καμαρά(57' Γκόμες), Κωνσταντέλιας(78' Πέλκας), Ζίβκοβιτς(78' Μπέρδος), Τάισον(57' Μπάλντε), Μύθου(78' Γερεμέγιεφ)



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