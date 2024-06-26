Το Ανώτατο Δικαστήριο της Βραζιλίας αποφάσισε χθες, Τρίτη, να αποποινικοποιήσει την κατοχή μαριχουάνας για προσωπική χρήση, σε μια κίνηση που είναι πιθανό να βοηθήσει στην αποσυμφόρηση των φυλακών της χώρας.

Στο μέλλον, η κατοχή μικρών ποσοτήτων κάνναβης θα θεωρείται μόνο διοικητικό παράπτωμα και δεν θα έχει περαιτέρω νομικές συνέπειες, αποφάνθηκε το Ανώτατο Δικαστήριο.

Οι δικαστές θα πρέπει τώρα να καθορίσουν μέσα στις ερχόμενες ημέρες τις συγκεκριμένες ποσότητες που θα εμπίπτουν στους νέους κανόνες.

Ο πρόεδρος του δικαστηρίου Λουίς Ρομπέρτο Μπαρόζο δήλωσε: «Δεν νομιμοποιούμε τη χρήση ναρκωτικών ούτε λέμε πως είναι κάτι καλό».

Αντιθέτως, πρόσθεσε, οι δικαστές είχαν στόχο να βρουν τον πιο αποτελεσματικό τρόπο για να αντιμετωπίσουν την «επιδημία» των ναρκωτικών στη Βραζιλία, καθώς προηγούμενες στρατηγικές απέτυχαν να μειώσουν την κατανάλωση και το λαθρεμπόριο των ναρκωτικών.

Η κάνναβη εξακολουθεί να είναι μια παράνομη ουσία και δεν μπορεί να καταναλώνεται δημοσίως, δήλωσε ο Μπαρόζο.

Η αποποινικοποίηση της μαριχουάνας στη Βραζιλία είναι πιθανό να βοηθήσει στη μείωση της συμφόρησης στις φυλακές. Αυτή τη στιγμή, περίπου 840.000 άνθρωποι είναι φυλακισμένοι στη Βραζιλία, πολλοί απ' αυτούς επειδή είχαν στην κατοχή τους μικροποσότητες ναρκωτικών.

Η Βραζιλία, μια χώρα περίπου 210 εκατ. κατοίκων, έχει τον τρίτο μεγαλύτερο αριθμό φυλακισμένων στον κόσμο, μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.