Δύο τραυματίες είναι το αποτέλεσμα της σύγκρουσης αστικού λεωφορείου με δύο ΙΧ αυτοκίνητα στην οδό Αντιστάσεως, στο ύψος της Πλατείας Ιπποδαμείας, στον Πειραιά.

Στο σημείο, το οποίο βρίσκεται στην έξοδο του λιμανιού, υπάρχει δυσχέρεια στην κυκλοφορία.



Πηγή: skai.gr

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