Η μορφή ενός άνδρα με καλυμμένο πρόσωπο, που στεκόταν ανάμεσα στους προσεκτικά επιλεγμένους άνδρες οι οποίοι ορίστηκαν να τελέσουν τη νεκρώσιμη προσευχή πάνω από τη σορό του δολοφονημένου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, την Πέμπτη, προκάλεσε έντονη συζήτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πολλοί χρήστες υπέθεσαν ότι επρόκειτο για τον νέο Ανώτατο Ηγέτη, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ο οποίος είχε καλύψει την ταυτότητά του για να παραστεί στην ταφή του πατέρα του στη Μασχάντ.

Ήταν μία ακόμη από τις πολλές θεωρίες που κυκλοφόρησαν κατά τη διάρκεια της εβδομάδας των τελετών για τον Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε σε ισραηλινά πλήγματα που πραγματοποιήθηκαν σε συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες στα τέλη Φεβρουαρίου.

Nobody’s face is covered in this video, but one… a mysterious man on the right with a covered face and a black cap.



Is that Khamenei JR? The cardboard 📦?#IranMassacre‌@IDF@CENTCOM pic.twitter.com/XvvA1RbSkf — RJ🇮🇷🇺🇸🇬🇧 (@Rasguine) July 10, 2026

Καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας των τελετών, κυκλοφόρησαν επίσης βίντεο που είχαν δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη και έδειχναν τον Μοτζταμπά Χαμενεΐ ντυμένο με πολιτικά ρούχα και μαύρο καπέλο τύπου μπέιζμπολ να περπατά ανάμεσα στον κόσμο στην Τεχεράνη, αποχαιρετώντας δήθεν τον πατέρα του. Φιλοκυβερνητικοί δημοσιογράφοι υποστήριξαν ότι βρισκόταν ανάμεσα στο πλήθος στο ιερό, ενώ άλλοι αναρτούσαν φωτογραφίες ενός ξυρισμένου άνδρα με μαύρο καπέλο, ισχυριζόμενοι ότι επρόκειτο για τον αγιατολάχ μεταμφιεσμένο.

The IRGC official outlet published this video of Mostafa Khamenei leading the prayer for his father in Mashhad. In it, there is man with a black cap and a full-face mask. Towards the end of the video, a part of his face appears. I do not think it is Mojtaba.

Mojataba's eldest… pic.twitter.com/Dio3C2D4Ur — Arash Behgoo (@ArashBehgoo) July 9, 2026

Η τελευταία αφορμή για νέα σενάρια είναι ένας άνδρας με μαύρο καπέλο τύπου μπέιζμπολ, το πρόσωπο του οποίου καλύπτει μια μεγάλη μάσκα, όπως διακρίνεται σε εικόνες που μετέδωσε η κρατική τηλεόραση. Ο άνδρας στεκόταν σε περίοπτη θέση ανάμεσα στους λίγους εκλεκτούς που συμμετείχαν σε ιδιωτική τελετή για την οικογένεια και τους στενούς φίλους του Χαμενεΐ την Πέμπτη, υπό την καθοδήγηση ενός από τους γιους του, του Μοσταφά.

Λογαριασμοί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανέλυσαν τη σωματοδομή, τα γυαλιά και το ύψος του άνδρα, συγκρίνοντάς τα με εκείνα του νέου Ανώτατου Ηγέτη, σε μια προσπάθεια να εξακριβώσουν αν πίσω από τη μάσκα κρυβόταν πράγματι ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ. Ο νέος Αγιατολάχ δεν έχει εμφανιστεί δημόσια ούτε μία φορά από τον διορισμό του πριν από τέσσερις μήνες.

Η παρατεταμένη απουσία του έχει οδηγήσει ορισμένους να αμφισβητούν την ικανότητά του να ηγηθεί της χώρας, ενώ άλλοι φτάνουν ακόμη και να υποστηρίζουν ότι μπορεί να έχει πεθάνει.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.