Ζέλσον και Λουίς γλύκαναν τον Ολυμπιακό, αλλά η Λέουβεν τον… ξενέρωσε στο φινάλε

Όπως και στο πρώτο φιλικό με αντίπαλο τη Ράκοφ έτσι και στο δεύτερο, οι «ερυθρόλευκοι» παρουσίασαν δύο πρόσωπα στη φιλική αναμέτρηση με αντίπαλο τη Λέουβεν, με τις δύο ομάδες να μένουν στο 1-1 στη φιλική αναμέτρηση που έλαβε χώρα στο Σίενταμ της Ολλανδίας.

Από το πρώτο 45λεπτο οι Πειραιώτες και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν έχουν να κρατήσουν πολλά, πέραν της πίεσης ψηλά, αφού, οι παίκτες του Ολυμπιακού έδειξαν κουρασμένοι και χωρίς ενέργεια και φαντασία στο παιχνίδι τους. Διαφορετικό ήταν το σκηνικό στην επανάληψη, με την είσοδο των Αντρέ Λουίς και Ζέλσον Μάρτινς στον αγωνιστικό χώρο να «γλυκαίνουν» το παιχνίδι των «ερυθρόλευκων», δημιουργώντας αρκετές καλές στιγμές μπροστά από την αντίπαλη εστία.

Από μια συνεργασία των δύο τους προήλθε και το 1-0, με τον Βραζιλιάνο εξτρέμ που οδεύει προς τις ΗΠΑ και το MLS να πετυχαίνει το πρώτο τέρμα του με τον Ολυμπιακό στο 68ο λεπτό και τους Βέλγους να ισοφαρίζουν στο 86' με κεφαλιά του Μουρού.

Το ματς:

Αναγνωριστικά ήταν τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης, με τον Ολυμπιακό να προσπαθεί να ελέγξει από την αρχή τον ρυθμό του αγώνα και να κρατήσει την μπάλα στα πόδια του, την στιγμή όπου είχε διαρκώς ψηλά τις γραμμές του και πίεζε την άμυνα της Λέουβεν. Παρά τη μικρή υπεροχή που είχε στον αγωνιστικό χώρο το σύνολο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, οι Βέλγοι ήταν εκείνοι που απείλησαν πρώτοι, αρχικώς με την ατομική ενέργεια του Οπόκου από τα αριστερά στο 15ο λεπτό και εν συνεχεία με τον Τραορέ που σημάδεψε το δεξί δοκάρι του Τζολάκη δευτερόλεπτα μετά. Νωρίτερα, οι «ερυθρόλευκοι» προέβησαν σε μια αναγκαστική αλλαγή, αφού ο Κλέιτον αποχώρησε από το γήπεδο με ενοχλήσεις στον οπίσθιο μηριαίο, δίνοντας τη θέση του στον Γιάρεμτσουκ.

Η πρώτη και μοναδική στιγμή των Πειραιωτών στο πρώτο 45λεπτο ήρθε στο 20ό λεπτό, όταν η μπάλα έφτασε στον Γιάρεμτσουκ έξω από την περιοχή, με τον Ουκρανό στράικερ να γυρίζει το σώμα του - όντας με πλάτη στην εστία - και να επιχειρεί το σουτ, το οποίο πέρασε δίπλα από την εστία του Λέισεν. Έκτοτε, η Λέουβεν ήταν εκείνη που δημιούργησε επικίνδυνες στιγμές, στο 34' με τον Τζορτζ και τον Τραορέ στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, με τον Τζολάκη να πραγματοποιεί μια εκπληκτική «πτήση» και να αποσοβεί το γκολ.



Γενικά, στο πρώτο μέρος της φιλικής αναμέτρησης, οι παίκτες του Ολυμπιακού, παρ' ότι έδειξαν διάθεση, έμοιαζαν κουρασμένοι και με βαριά πόδια από την προετοιμασία, έχοντας ελάχιστες καλές στιγμές και συνεργασίες στο μπροστά μέρος του γηπέδου.

Αμφότερες οι δύο ομάδες προέβησαν σε πάρα πολλές αλλαγές στη σύνθεσή τους κατά την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ άλλαξε όλη την ενδεκάδα, πλην του Γιάρεμτσουκ, ενώ, στο 54ο λεπτό, πέρασε ξανά στον αγωνιστικό χώρο ο Σιπιόνι στη θέση του Ντάνι Γκαρθία που αποχώρησε με ενοχλήσεις.

Οι «ερυθρόλευκοι» παρουσίασαν σαφώς πιο βελτιωμένη εικόνα στην επανάληψη, με τον Αντρέ Λουίζ να απειλεί στο 60ό λεπτό, προτού ο Ζέλσον με εξαιρετική ατομική ενέργεια αγγίξει το 1-0 στο 62', με τον κίπερ των Βέλγων να πέφτει εντυπωσιακά και να παραχωρεί το κόρνερ. Στο ενδιάμεσο, ο Στουρνάρας κράτησε το μηδέν για τους Πειραιώτες με τρομερή εξ επαφή επέμβαση σε πλασέ του Νιακόσι.

Όσο περνούσε η ώρα ο Ολυμπιακός ανέβαζε «στροφές» και τελικώς έφτασε στην επίτευξη του γκολ με τους δύο πιο δραστήριους ποδοσφαιριστές του. Συγκεκριμένα στο 68ο λεπτό ο Ζέλσον με όμορφη μπαλιά στον χώρο βρήκε τον Αντρέ Λουίς στα δεξιά, με τον Βραζιλιάνο εξτρέμ να πατά περιοχή και με πανέμορφο αριστερό πλασέ να γράφει το 1-0! Μια εξέλιξη που έδωσε... φτερά στα πόδια των παικτών του Μεντιλίμπαρ, οι οποίοι και δημιούργησαν αρκετές καλές στιγμές για ακόμη περισσότερα τέρματα.

Στο 71' ο Γιάρεμτσουκ σπατάλησε μοναδική ευκαιρία από την μικρή περιοχή, αστοχώντας εξ επαφής στην πίεση του αντίπαλου κίπερ, με τον Ζέλσον να απειλεί με αξιώσεις σε δύο περιπτώσεις μέσα σε διάστημα λίγων δευτερολέπτων στο 72ο λεπτό. Μάλιστα, ο Πορτογάλος εξτρέμ, που ήταν πάρα πολύ ορεξάτος και δραστήριος, άγγιξε το 2-0 στο 81ο λεπτό, με το πλασέ του από το ύψος της μεγάλης περιοχής να φεύγει ελάχιστα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι των Βέλγων.

Και ενώ το παιχνίδι όδευε προς το φινάλε του με τον Ολυμπιακό να ελέγχει πλήρως τον ρυθμό και τη Λέουβεν να μοιάζει ακίνδυνη, οι Βέλγοι σε μια από τις λίγες ευκαιρίες τους στο δεύτερο μέρος, βρήκαν το γκολ της ισοφάρισης στο 86ο λεπτό, όταν ο Μουρού νίκησε στον αέρα τον Μαφέο στην «καρδιά» της περιοχής και με κεφαλιά νίκησε τον Στουρνάρα για το 1-1. Αυτή ήταν και η τελευταία φάση του αγώνα, παρά το γεγονός πως στα τελευταία λεπτά οι «ερυθρόλευκοι» έψαξαν το δεύτερο τέρμα τους στην αναμέτρηση.

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης (46' Στουρνάρας) – Σιώζος (46' Μαφέο), Κουτσίδης (46' Σμαΐλοβιτς), Κάρμο (46' Πιρόλα), Ορτέγκα (46' Μπρούνο) – Σιπιόνι (46' Φίλης), Έσε (46' Γκαρθία- 54' Σιπιόνι) – Ροντινέι (46' Αντρέ Λουίς), Μασούρας (46' Ζέλσον), Φορτούνης (46' Τσικίνιο) – Κλέιτον (7' Γιάρεμτσουκ - 72' Μασούρας).

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.