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Πυροσβεστικό

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στο Τάχι Θήβας Βοιωτίας, σήμερα 11 Ιουλίου  2026, περίπου στις 15:00.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος και συγκεκριμένα,  17 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ και  5 οχήματα.

Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες του δήμου Θήβας.

Το  Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Βοιωτίας μεταβαίνει στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Πυρκαγιά Πυροσβεστική Θήβα
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