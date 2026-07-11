Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στο Τάχι Θήβας Βοιωτίας, σήμερα 11 Ιουλίου 2026, περίπου στις 15:00.
Άμεσα κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος και συγκεκριμένα, 17 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα.
Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες του δήμου Θήβας.
Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Βοιωτίας μεταβαίνει στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.
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