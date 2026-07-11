Η κυβέρνηση Τραμπ εκδίδει κλητεύσεις σε δημοσιογράφους των New York Times

To Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ διέταξε - σύμφωνα με τη New York Times - έναν αριθμό δημοσιογράφων της, να καταθέσουν ενώπιον ομοσπονδιακού σώματος ενόρκων, μετά το ρεπορτάζ τους σχετικά με ζητήματα ασφαλείας που αφορούσαν το νέο Air Force One του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump), το οποίο δωρήθηκε από το Κατάρ.

Η εφημερίδα ανέφερε ότι οι κλητεύσεις εκδόθηκαν την Παρασκευή και ζητούσαν από τους δημοσιογράφους να εμφανιστούν ενώπιον του σώματος ενόρκων την Τετάρτη, προκειμένου να καταθέσουν «σχετικά με εικαζόμενη παραβίαση της ομοσπονδιακής ποινικής νομοθεσίας».

Οι κλητεύσεις εκδόθηκαν από τον Τζέι Κλέιτον, ομοσπονδιακό εισαγγελέα του Μανχάταν, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις επιδόθηκαν στα σπίτια των δημοσιογράφων από ομοσπονδιακούς πράκτορες, σύμφωνα με το δημοσίευμα. Οι New York Times χαρακτήρισαν την ενέργεια αυτή «μια πρωτοφανή κλιμάκωση στις προσπάθειες του προέδρου Τραμπ να απειλήσει και να εκφοβίσει ανεξάρτητους ειδησεογραφικούς οργανισμούς».

Σε δήλωσή του προς το Reuters, εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης δεν επιβεβαίωσε ούτε διέψευσε την ύπαρξη των κλητεύσεων, αλλά δήλωσε ότι η κυβέρνηση δεν στοχοποιεί δημοσιογράφους, αντίθετα, προβληματίζεται για την πιθανότητα κάποιοι να διαρρέουν διαβαθμισμένες πληροφορίες.

Ο Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη ότι θα χρησιμοποιούσε το παλαιότερο Air Force One, «για λόγους νοσταλγίας», για να ταξιδέψει από την Άγκυρα στη βρετανική αεροπορική βάση RAF Mildenhall, ενώ το νέο αεροσκάφος θα σταματούσε στην ίδια βάση ώστε Αμερικανοί στρατιωτικοί που υπηρετούν εκεί να μπορέσουν να το επισκεφθούν.

Ωστόσο, βίντεο που καταγράφηκε αργά το βράδυ της Τετάρτης έδειξε τον Τραμπ να επιβιβάζεται τελικά στο νέο Air Force One στη βρετανική βάση, λίγο πριν αυτό αναχωρήσει για τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Πηγή: skai.gr

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