Κριτική κατά του Βλάντιμιρ Πούτιν εξαπέλυσε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, αφού η Ρωσία έπληξε το Κίεβο με πυραύλους και drones κατά τη διάρκεια της νύχτας, καλώντας τον Ρώσο πρόεδρο να βάλει τέλος στη ρωσική επιθετικότητα, γράφοντας σε ανάρτησή του: «Βλαντιμίρ, ΣΤΑΜΑΤΑ!»

«Δεν είμαι ευχαριστημένος με τα ρωσικά πλήγματα στο ΚΙΕΒΟ. Δεν είναι απαραίτητα και έρχονται σε πολύ κακή χρονική στιγμή,» έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μία ημέρα αφότου είχε δηλώσει ότι ο Ουκρανός ηγέτης παρεμποδίζει τις ειρηνευτικές συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία.

pic.twitter.com/8VUcUHeQn3 — Donald J. Trump Posts From His Truth Social (@TrumpDailyPosts) April 24, 2025

Η νυχτερινή επίθεση της Ρωσίας με πυραύλους και drones εναντίον του Κιέβου προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 9 ανθρώπων και τον τραυματισμό περισσότερων από 70, ενώ πολλά κτίρια καταστράφηκαν με αποτέλεσμα να θαφτούν άνθρωποι κάτω από τα ερείπια. Οι ουκρανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι μεταξύ των τραυματιών ήταν και έξι παιδιά.

Σύμφωνα με την ουκρανική Πολεμική Αεροπορία, η Ρωσία εκτόξευσε 215 μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) και πυραύλους σε νυχτερινή επίθεση στην Ουκρανία.

Μονάδες της Πολεμικής Αεροπορίας κατέρριψαν 48 πυραύλους και 64 drones, ενώ 68 drones εξετράπησαν της πορείας τους λόγω της ενεργοποίησης συστημάτων ηλεκτρονικού πολέμου, όπως ανέφερε η Πολεμική Αεροπορία σε ανάρτηση στο Telegram.

Η ρωσική επιδρομή προκάλεσε την οργή του Κιέβου με τον Ουκρανό υπουργό Εξωτερικών Αντρίι Σιμπίχα να κατηγορεί τη Μόσχα ότι δεν επιθυμεί να τερματίσει την εισβολή της στην Ουκρανία.

«Οι χθεσινές ρωσικές μαξιμαλιστικές απαιτήσεις να αποσυρθεί η Ουκρανία από τις επαρχίες της, σε συνδυασμό με αυτά τα βάναυσα πλήγματα, δείχνουν ότι η Ρωσία, όχι η Ουκρανία, αποτελεί εμπόδιο για την ειρήνη. Στη Μόσχα, όχι στο Κίεβο, θα πρέπει να ασκηθεί πίεση», τόνισε ο Σιμπίχα με ανάρτησή του στο Χ.

Από την πλευρά του ο Ουκρανός υπουργός Εσωτερικών Ίχορ Κλιμένκο δήλωσε ότι εκτός από το Κίεβο και τις γύρω περιοχές, άλλες επτά επαρχίες της χώρας έγιναν στόχος «μαζικής» ρωσικής επίθεσης χθες τη νύκτα.

Πηγή: skai.gr

