Θετικά μηνύματα εξέπεμψαν τόσο οι Βρετανοί όσο και οι Αμερικανοί που συμμετείχαν στις ειρηνευτικές συνομιλίες στο Λονδίνο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, με το βρετανικό υπουργείο Εξωτερικών να κάνει λόγο για σημαντική πρόοδο.

Ειδικότερα, η Βρετανία δήλωσε ότι οι συνομιλίες στο Λονδίνο την Τετάρτη, με ουκρανική αντιπροσωπεία και αξιωματούχους από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Γαλλία και τη Γερμανία, σημείωσαν σημαντική πρόοδο προς μια κοινή θέση.

«Οι σημερινές συνομιλίες ήταν παραγωγικές και επιτυχημένες, και σημειώθηκε σημαντική πρόοδος στην επίτευξη κοινής θέσης για τα επόμενα βήματα», ανέφερε εκπρόσωπος του βρετανικού υπουργείου Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του.

«Όλοι συμφώνησαν να συνεχίσουν τον στενό τους συντονισμό και ανυπομονούν για περαιτέρω συνομιλίες σύντομα».

Από την πλευρά του, ο ειδικός απεσταλμένος του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την Ουκρανία, Κιθ Κέλογκ, δήλωσε, επίσης, ότι είχε θετικές συνομιλίες στο Λονδίνο με τον επικεφαλής της προεδρικής διοίκησης του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, Αντρίι Γερμάκ.

«Ήρθε η ώρα να προχωρήσουμε με την οδηγία του προέδρου Τραμπ για τον πόλεμο Ουκρανίας–Ρωσίας: να σταματήσει η αιματοχυσία, να επιτευχθεί ειρήνη και να βάλουμε την Αμερική Πρώτα», δήλωσε ο Κέλογκ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.